〈台積電法說〉明年四大平台皆可持續成長 高階手機需求仍穩

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(18)日召開法說會，展望明年，總裁魏哲家表示，明年四大平台預期都可較今年成長，其中行動裝置相關營收仍有不錯的成長率，另外高速運算、汽車電子與物聯網，也可望有 2 位數成長幅度。

台積電指出，明年整體手機市場出貨估持平，高階手機出貨則可成長，若加上晶片價值提升，智慧型手機產值仍可較今年成長 4-6%，而台積電行動運算平台營收，也有不錯的成長表現。

除此，台積電也預期，高速運算、汽車電子與物聯網相關營收，營收也可較今年成長 2 位數幅度，帶動明年營收往 5-10% 成長率靠近。

在庫存水位部分，魏哲家指出，去年第 4 季 IC 設計廠庫存水位普遍偏高，造成今年上半年各家都在修正庫存，今年底時 IC 設計廠庫存水位仍高於季節性，但天數已較去年同期減少許多，可預期明年上半年各家仍會有庫存修正的壓力，但幅度將較今年上半年減少許多。

至於美中貿易戰，魏哲家表示，中國客戶需求持穩，至目前為止未有要求更換生產基地的部分，不過台積電會後強調，若美中爭端延續，最後恐造成終端產品需求降溫，進而影響整體產業發展，不過台積電是所有廠商的晶圓代工夥伴，預期受影響程度將較小。