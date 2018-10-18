〈台積電法說〉重點一次報你知

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (18) 日舉行法說會，三度下調全年展望，不過對明年看法正向，鉅亨網為你整理了今日法說重點，一次報你知。

營運展望

台積電第 4 季美元營收預估可達 93.5-94.5 億美元，季增 10-11%，毛利率估達 47-49%，營益率估達 36-38%。

不過，受到第 4 季表現低於原先預期，因此台積電下調全年展望，估美元營收較去年成長 6-7%，總裁魏哲家預期，有機會達陣 6.5% 中間值目標，與產業成長率一致。

台積電對未來 5 年營運展望仍正向，預期美元營收仍可有 5-10% 的年增幅度，四大平台展望也正面看待。

資本支出

台積電今年支出維持 100-10 億美元，未來 5 年資本支出搭配營收成長，估在 100-120 億美元之間。

明年展望

台積電預期，明年四大平台都可望成長，其中智慧型手機個位數成長，高速運算、汽車、物聯網相關，則可有 2 位數成長幅度。

7 奈米製程

台積電 7 奈米今年第 3 季進入量產階段，營收比重 11%，第 4 季營收比重估達 20%，全年營收比重估達 1 成左右。

台積電明年 7 奈米營收可望較今年大幅成長，估全年營收比重將達 2 成以上，以年營收成長 5-10% 計算，比重大幅攀升，7 奈米營收將較今年倍增。

美中貿易戰衝擊

目前公司仍無感受到客戶要求更換生產基地的需求，且到目前第三波清單為止，台積電都沒有受到影響，今年整體營收不如年初預期，主要還是在虛擬貨幣相關需求急速降溫，另外中低階手機的需求也因新興市場表現不佳而趨緩。