人民幣跌破6.94元收創逾21個月新低 監管容忍度提升

人民幣兌美元即期CNY=CFXS周四收盤貶破6.94元，與中間價均創逾21個月新低。交易員稱，美聯儲持續加息預期推動美元指數大幅反彈，人民幣下跌屬正常反應；但值得註意的是，監管對人民幣彈性回升容忍度有所提升，提振交易熱情，推動成交額創近22個月新高。

他們並表示，人民幣臨近7元關口，監管層料會擇機破位，而非固守的僵化策略，避免累積超調風險。美國財政部半年度匯率報告未將中國列入匯率操縱國，基本符合預期，短期政治風險消除，維穩人民幣的壓力也降低，人民幣彈性或回升。

“（監管）可能對位置有所放松，可以追漲買一些（美元），但不宜倉位太大，因為盤面還不時會有賣盤。”一中資行交易員稱，下一步看監管容忍的位置是多少，一點點試探。

對於成交額大幅擴大，交易員指出，監管容忍度提升，加上人民幣彈性擴大，吸引不少自營盤出來做交易，再加上臨近年底，不少機構有做多交易拼排名的需求，推高了成交額，但仍要持續觀察監管的動向和美指。

特朗普政府周三未將中國和任何其他貿易夥伴列為匯率操縱國，目前美國試圖借助關稅來降低與中國的巨額貿易逆差。美國財政部在半年度貨幣報告中表示，最近人民幣貶值可能會加劇美國對華貿易逆差，但美國官員發現中國政府似乎沒有采取任何行動直接幹預人民幣匯率。

全球匯市方面，美元兌主要貨幣周四上揚，之前美聯儲9月會議記錄確認了到2019年底 之前可能還要再升息幾次。

根據CME Group的FedWatch工具，利率期貨走勢顯示，美聯儲在12月升息的可能性為78%，高於會議記錄發布前的77%。明年可能還會有兩次加息。

路透上海/北京10月18日