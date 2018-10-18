無懼基金贖回潮 跨國組合平衡基金9月逆增 規模突破千億大關

全球金融市場 9 月震盪劇烈，市場擔憂聯準會加速升息，投信基金 9 月規模大減 287 億元；但在一片基金贖回潮中，據投信投顧公會資料顯示，境內跨國投資組合平衡型基金 9 月規模逆勢增加 59.81 億元，單月成長 6.15%，整體規模正式突破千億元大關、達 1032.5 億元。

全球平衡基金在資產配置規劃上，為追求穩定成長及較低波動度，通常會在股票、債券及各類商品等投資工具上，採取多元資產靈活調整、分散區域配置，以發揮進可攻、退可守的特性。永豐投信指出，美國加速升息預期及 11 月期中選舉前，盤面持續震盪可能性高，然而不少市場已見超跌，資產配置上，建議採取多元分散策略降低波動度，參與震盪築底後的反彈行情。

永豐全球多元入息基金經理人鄭鼎芝表示，9 月除受蘋果高階機種手機銷售不如預期、貿易戰膠著等利空干擾，另一項衝擊市場主因為聯準會上調美國今、明年 GDP 成長率，今年全年預估 GDP 成長率由 2.8% 上調至 3.1%，明年 GDP 上調 1 個百分點至 2.5%，由於美國基本經濟數據持續表現強勁，令投資人擔憂美國聯準會將加速升息步伐。

根據 CME FedWatch 聯邦利率期貨升息機率顯示，今年 12 月聯準會再升息一碼可能性為 81.4%，升息兩碼可能性為 1.6%。此外，根據聯準會 9 月份公布最新的聯邦利率點陣圖，16 位委員中高達 11 位投票贊成將 2018 年將聯邦基準利率調升至 2.50%~2.25%，2019 年目標利率調升至 3.125%，透露未來利率政策偏鷹派可能性。

鄭鼎芝表示，近期國際風險性事件影響市場震盪持續，大幅波動後，不少市場已見超跌，像是新興市場股市已明顯偏離基本面，因此長線而言投資人也不需過度悲觀，展望第四季仍具財報、選舉及傳統消費旺季等利多題材，資金流入可期，市場仍有表現機會，未來若出現大波段反彈，多元資產投資佈局，相較單一市場配置，較有機會跟隨下一波市場漲升動能。