白宮擬退出萬國郵聯 中概電商股、A股物流股遭衝擊下挫

美國白宮 17 日宣布啟動退出萬國郵政聯盟 (Universal Postal Union) 程序，衝擊中國跨境電商，造成中概相關類股下跌，阿里巴巴 (BABA-US) 跌 0.98%、中通快遞 (ZTO-US) 跌 4.2%、京東 (JD-US) 跌 3.86%。

今天 A 股物流相關個股也受影響，順豐控股 (002352-CN) 股價下跌 2.41%，申通快遞 (002468-CN) 早盤跌幅一度超過 4%，跌幅原本縮減後，又在尾盤擴大，終場收跌 3.51%。

順風控股日線走勢圖 圖片來源：Sina

萬國郵政聯盟是協調成員國之間郵務政策的聯合國專門機構，成立於 1874 年。自 1969 年起，聯盟規定貧困國家與發展中國家寄郵件至發達國家，將由發達國家給予補貼，這導致中國發往美國的國際信件比美國國內信件的費用還便宜。

白宮發布聲明指出，將向萬國郵政聯盟發函通知美國的決定。未來一年內，美國將在萬國郵政聯盟內部就新規則進行雙邊或多邊談判；如不能達成協議，美國將退出萬國郵政聯盟。

聲明同時說，不管協商結果如何，美國將在「現實允許的情況下」，儘早開始實施美方自定的「終端費」費率，實施日期不會晚於 2020 年 1 月 1 日。

在今年 8 月，川普就曾簽署一份相關備忘錄，指示美國郵政總局取消國際郵政折扣，阻止外國商品廉價湧入美國，並與萬國郵政聯盟重新談判國際郵政費用。

美國白宮兩名匿名高級官員指出，萬國郵政聯盟當前的「終端費」政策對美國不公，全球多國都在國際郵件計費問題上占美國的便宜。

美國官員指出，這一國際運費差每年為美國造成 3 億美元的損失。川普認為，正因為外國企業能以極低的快遞費用發送貨物給美國消費者，造成大量外國商品廉價湧入美國。

大陸行業分析人士認為，美國此舉將對中國跨境電商企業有直接影響，如果不出意外，之後可能會有多國跟進。