收拾舊山河，中興通訊能否中興？

時間緩緩步入10月中旬，離中興通訊（00763-HK）（000063-CN）解除“封印”也有三個月之遙了。中興雖然陸續向外界發布了一系列業務動態，卻未能引起大的波瀾，股價自被攔腰截斷，也沒有大的異動。危難解除後，除了專注5G業務外，中興通訊被迫忍痛割捨了其它業務發力點。這如同自斷手足，讓人痛心不已，替中興惋惜之餘，試問，曾經風光全球的中興還會好麼？

中興往事

中興通訊的國際化做得非常好，拿其位於上海的研發中心來說，是最早入駐張江的高科技企業。遙想當年，各種膚色和操著各種語言的廠商進進出出，你來我往，國際化氣氛相當濃郁。耳濡目染這種氣氛能讓人瞬間被中興的高科技魅力折服。中興的門庭若市一度碾壓了周邊的外企，成為張江高科的一塊金字招牌。

中興能躋身全球四大運營商也是名不虛傳，據統計，2017年截至年底，中興通訊擁有全球資產專利6.9萬件;連續8年全球PCT專利申請名列前三，且連續3年位列全球第一;當前已經擁有5G通信核心專利2000+件。

然而這些都往事隨煙，今年4月，“一場沒有硝煙的戰爭”文章被傳遍朋友圈，中興的危機也人​​盡皆知。文章配圖裡那個清瘦的身影就是中興傳奇人物候為貴1985年他創業的時候恰巧和華為任正非同歲，都是43歲。英雄相惜，據聞兩位同城有緣人，還多次聚在一起，討論民族通訊崛起之路。要知道那個年代，中國通訊市場被國外巨頭朗訊，愛立信，阿爾卡特等壟斷，通信設備價格昂貴。

1997年，中興完成混改，對外改名“中興通訊股份有限公司”，同年於深交所上市。2004年，香港上市，同年營業收入實現212億。中興首次虧損出現在2012年，約25億人民幣。中興將其歸結為戰略錯誤，此後業績增長放緩。2016年，中興通訊遭遇了上市20年來的第二次虧損，淨虧損達23.6億元，較上一年同期淨利潤減少173.49％。

2016年，中興通訊又被美國政府以違反出口管制法規為由進行制裁，雖經歷掙扎，最終繳納8.92億美元罰金。還有更致命的，2018年的“封禁”風波更是直扼其喉，讓中興毫無招架之力。

在各方利益調停下，美國商務部於美國東部時間7月13日解除中興“封禁”，15日，中興通訊正式啟動業務重建計劃。所幸的是，在經歷特朗普政府長達89天的“封禁”期間，中興連接經歷業務停擺，巨額罰金，高層換血等重重打擊，但並未像外界傳言那樣破產告終。

此次“中興之難”也是中國企業全球化進程必經的磨難，尤其是當今政治風雲變幻莫測的局勢下，中興之難也成了各大企業的前車之鑑。

江湖救急

受“封禁”影響，停牌兩個月再復牌，中興通訊股價一路走低，股價最低至11.85元/股，較停牌前股價下跌逾60％。

沒有出局，就有希望。國內市場的合作夥伴向中興通訊伸出了援手。在獲美商務部解禁後，中興迅速投入5G相關關鍵內外場測試。訂單方面，國內三大運營商分別公佈了一批通訊設備中標候選人名單，中興均有涉及，訂單累計超過了5億元。

除了合作夥伴的江湖救急，中興也在自救。上半年中興通訊剝離效益欠佳的子公司資產，轉讓子公司中興軟創43.66％股份，註銷控股子公司大連中網置業有限公司，長春市中興新能源汽車銷售有限公司，河南中興光伏科技有限責任公司。

此外，中興名下仍有很多產業，包括中興發展（房地產和酒店都在它這，包括中興和泰酒店等），中興微電子（IC，半導體，芯片等），中興網信，中興高達等。

在遭受致命重創後，中興能重整旗鼓，迅速回歸，這效率憑一般企業是做不到的。其高效回歸，也讓世界看到了中國內生市場的潛力，和經濟維穩的決心。

收拾舊山河

錢沒了，人還在，壯士回來，烈心不已。

歷經33年的篳路藍縷，中興對中國通信行業的崛起貢獻不菲，我們必須施以敬意。正是由於自主研發建設，才有了現在國內蓬勃發展的無線行業，甚至我們撥出出去的每通電話，每條微信，有近一半是中興提供的設備支持和技術方案。而今劫後重生的中興，怕是要待從頭，收拾舊山河，朝天闕了。

公司在禁令解除後，迅速投入待完成的5G業務，未來這或將引發一輪新的產業革命，因此牽動著全球各大電信運營商的神經。中興通訊歷時20年陪跑，在“5G”領域也是一騎絕塵，現在全部在5G的戰略也是聚焦優勢，集中發力。

據中興通訊今日公佈的消息，其5G測試不僅全部追趕到國家測試要求，還攜手中國電信在雄安新區實現了首個5G外場端到端全業務通訊。根據石榴石預測2020年，中興在全球無線通信設備市場的佔有份額將達到22.8％。

然而對於中興通訊而言2020年之前的5G是一場實實在在的燒錢競賽，在產出前，與競爭對手比的就是成本投入，就目前的家底而言，中興通訊能撐得住嗎？

春江水暖鴨先知，無論面對什麼困難，中興必須趕上即將到來的5G春天。