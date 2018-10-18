【大行報告】中泰證券：寶信軟件三季報超預期 軟件信息化與IDC持續高增長

中泰證券發表研報指，寶信軟件(600845-CN)發佈2018年前三季報預告，預計前三季度歸母淨利潤與上年同期相比增加1.8億-2.1億，同比增加55.61%-64.88%，單三季度業績中位數約2.23億，同比增長87.40%，環比增長50.68%，大超市場預期。2018年H1綜合毛利率28.91%，訂單確認結構變化導致毛利率變化，上半年毛利率較高的核心業務軟件信息化和自動化核心訂單趨勢良好，三季度信息化與自動化收入佔比提升，中泰預計三季度綜合毛利率提升較多。數據中心客戶需求旺盛，寶之雲前三期共1.75萬機櫃上架率不斷提升，目前上架機櫃達到1.7萬左右，預計前三季度貢獻利潤2億+，寶之雲四期按計劃建設進行中，合計近三萬機櫃將陸續投入運營。期間費用控製良好，綜合費用率呈下降態勢。

此外，寶信軟件公告由於客戶需求變化引發的建設規模增加，追加6億寶之雲四期投資，主要包括土建裝修、供配電系統、冷源空調暖通系統等費用，總投資額達到25.93億。根據測算，投資增加後，IRR將增加0.05個百分點達到18.59%，達產年度收入和稅後利潤分别為9.49億和3.10億，分别比變更前增長30%和27%。四期約一萬機櫃，單機櫃收入利潤較前三期大幅增加，將在未來兩年陸續交付上架，對公司業務增長提供有力支撐。寶之雲項目在寶鋼集團公司的支持下，寶信軟件獲得羅泾廠區的租用權，充分改造已有的廠房、供配電等設施資源，成本優勢明顯，後續仍有IDC拓展的資源儲備。未來三年將是寶之雲項目年均運營機櫃快速上升期。我國發達地區對數據中心採取集約化管理，嚴控高耗能指標，一線城市具有能充足穩定供電條件、較低用地成本，規模化、集中化高質量的數據中心選址將成為稀缺的優勢資源。

寶信軟件是國内領先的工業軟件企業，在MES、EMS、冷連軋、運維服務等產品和服務在鋼鐵領域市場佔有率第一。受益於鋼鐵行業供給側改革驅動下盈利好轉，以及控股股東和主要客戶寶武合併成為全球第二特大型鋼鐵企業，疊加進入首鋼，鋼鐵軟件信息化市佔率將大幅提升。不斷加大無人化業務、機器人應用、雲服務應用產業化推進和市場拓展力度。培育三個新的業務方向(雲計算服務、工業大數據、金融軟件和金融服務)、發展四個戰略業務(IDC、無人化、物聯網、智能交通)。

中泰認為，寶信軟件作為上海國企改革先鋒，2017年實施股權激勵，將為未來發展保駕護航，激發企業發展活力。上調公司盈利預測，預計公司2018-2019年淨利潤為6.53億和8.04億元，EPS分别為0.74元和0.92元，對應2018年PE=23.38X，維持買入投資評級。