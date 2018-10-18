日本9月出口意外下滑 近兩年來首度萎縮

日本財務省週四 (18 日) 公佈統計數據顯示，日本 9 月出口出乎意料年減 1.2%，為 22 個月以來首次出現下滑情況，主要由於對美國和中國的出口下降，引發市場對貿易戰的擔憂。此外，日本上個月遭遇的天災，使產量和物流受到破壞。

數據指出，日本今年 9 月的較去年同期下滑 1.2%，為 2016 年 11 月以來，首次出現出口下滑的情況，市場預期為增長 1.9%，8 月份時出口年增達 6.6%。而在中美貿易戰持續升溫之下，高達 1/3 的日本企業開始對中國需求放緩感到擔憂。

日本出口數據 (資料來源: tradingeconomics)

由於建築和挖礦機械、汽車零組件和藥品的出口量下滑，9 月日本對美國的出口額下滑 0.2% 至 1.2944 兆日圓，但較上個月表現有所進步，8 月出口額下滑達 5.2%。日本輸出至美國的車輛為 14.3 萬輛，年減 7%。

日本 9 月對美的進口年增 3.1%，主要由於原油與液化石油氣的進口增長，使日本對美貿易順差縮小 4% 至 5903 億日圓 (52.4 億美元)。

中國為日本最大的貿易夥伴，數據顯示，日本 9 月對中國的出口額下滑 1.7%，為 7 個月以來的首次下降，主要受到半導體生產設備的拖累。日本對中國的貿易逆差為 3702 億日圓。

Capital Economics 的資深日本經濟學家 Marcel Thieliant 指出，日本 9 月出口持續疲弱的情況，可能代表著日本經濟在今年第 3 季恐停滯。

美國貿易代表署 (USTR) 16 日通知國會，美國將與日本展開雙邊貿易協定談判。聲明特別指出，美國的汽車、農業和服務業出口商，數十年來一直受到日本許多關稅和非關稅的挑戰，期望能解決這些問題，以實現更公平與更平衡的貿易。

亞洲佔日本出口量的一半以上，9 月日本對亞洲出口額成長 0.9% 至 3.7386 兆日圓，為連續第 7 個月增長。9 月整體貿易順差額為 1396 億日圓，與去年同期相比，驟減 78.7%。