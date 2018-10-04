南韓央行總裁李柱烈 釋放出強烈升息訊號

南韓央行總裁李柱烈週四 (4 日) 發出強烈信號，暗示本月稍晚時候可能會升息，以降低維持多年低借貸成本所帶來的不利影響。



李柱烈在與首爾商界領袖階層的早餐會議上表示，「近期，在出口帶動下，經濟取得適當的增長，但在許多產業出現不平衡的情況，因為我們對未來的投資重視度較低。」

本週公布的數據顯示，南韓 9 月的貿易順差為 97 億美元，高於 8 月的 69 億美元，1 至 9 月的出口額年增為 4.7%。儘管 9 月的出口較去年同期有所下降，但分析師指出這是因為中秋節連假所帶來的短暫影響，全球對於南韓商品的需求仍強勁。

南韓近兩年出口數據表現 (資料來源: tradingeconomics)

李柱烈指出，「我們有必要創造一個有利於投資的環境，並提升商業情緒，此外，現在正是時候 (對於央行來說)，努力在金融領域取得平衡。」他強調，利率已維持在低水平近 10 年，導致房地產價格攀升，家庭債務上揚，南韓央行應該正視此金融領域的失衡。

李柱烈的評論被視為一個強烈的暗示，南韓央行可能會在將於 10 月 18 日舉行的會議上提升政策利率。自去年 11 月以來，南韓央行一直將關鍵利率維持在 1.5%。

南韓執政黨與總統文在寅則希望南韓央行能進行升息，以控制首爾地區飆漲的公寓價格，政府的房地產政策，未能成功控制房價。李柱烈在 9 月底時曾表示，將會視經濟指標與美中貿易戰情況，評估是否升息。

國際清算銀行 (BIS) 於 3 日公布的數據顯示，截至今年 3 月底，南韓家庭負債佔 GDP 95.2%，年幅達 2.3%，增幅僅次於中國與香港的 3.7% 與 3.5%。而南韓今年 4 月至 6 月的家庭信貸達 1493.3 兆韓元 (1.333 兆美元)，年增 7.6%。

為了維持金融穩定性，南韓國務總理李洛淵也呼籲央行升息，他表示，「若未升息，將產生與資本外逃相關的問題，韓國與美國間的利差擴大，家庭債務 (攀升) 的壓力將繼續存在，現在是時候開始更認真對待這件事。」