野村：韓國央行本週料維持利率不變 並釋放11月將升息訊號

野村證券分析師表示，10 月份他們的韓國銀行信號指數 (NBSI 和 NBSI+) 更為積極，顯示升息的可能性更大。不過他們認為，10 月份預計不會升息，要到 11 月才會實施。

野村表示，韓國央行在 10 月 18 日的會議上，預計會維持利率在 1.5% 不變，有 1-2 張反對票會主張升息 25 個基點。

野村認為，央行會釋放訊息，表明在 11 月 30 日的會議上將升息 25 個基點，以讓公眾提前做好準備。

首爾 Woori Bank 首席經濟學家 Min Gyeong-won 持相同看法。他表示，在韓元走低的情況下，央行將在 10 月會議上釋放鷹派訊號，並於 11 月升息。在升息預期與美國匯率報告因素影響下，市場可能買入韓元。

韓元匯率在 11 日跌至 1 美元兌 1144.75 韓元，為 2017 年 9 月以來最低。不過比起亞洲鄰國，韓元匯率尚稱穩定，在過去 3 個月，人民幣兌美元匯率下跌了約 3%，印尼盾與印度盧比的跌幅更超過 5%。

上週美國公債殖利率升至 7 年新高，並引發全球股市大跌，造成韓元隨即下挫。

在 9 月韓國通膨達到 2% 的目標值後，若貨幣再貶，恐將加大價格上升壓力。韓國央行總裁李柱烈本月份重申央行立場，將減少寬鬆措施，以應對不斷加劇的金融失衡風險。