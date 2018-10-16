原油出口將「歸零」？伊朗：美國沒多少手段可用了

美國駐伊朗特使 Brian Hook 日前重申，美國對伊朗的制裁目標，是讓原油出口降至零；不過，伊朗學生通訊社 (ISNA) 引述伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 說法，稱「美國沒多少手段可用了」。

台北時間週二 (16 日) 下午 3 點 57 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.62%，至每桶 80.28 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.61%，至每桶 71.34 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國對伊朗的新一波制裁，將於 11 月 4 日生效；Hook 指出，伊朗利用出口原油帶來的收入，支持中東地區恐怖主義，為避免此情形持續發生，美國會盡快，讓伊朗的原油出口量降至零。

Hook 認為，美國制裁伊朗，不會對市場造成太多負面影響，目前原油供給仍屬充足。

伊朗媒體 ISNA 引述伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 說法指出，美國能用的伎倆，都用得差不多了，「沒多少手段可用了」。

美國於 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，針對伊朗金融交易，實施首波經濟制裁，並鎖定能源產業，作為第 2 波制裁目標。

美國要求其他國家，從 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。