〈財報〉半導體設備廠ASML財報亮眼 預期今年EUV出貨可達20部

週二 (18 日) 半島體設備廠艾斯摩爾 (ASML-NV) 公布 Q2 財報，營收與淨利雙雙超乎市場預期，於荷蘭阿姆斯特丹掛牌的艾斯摩爾，股價聞聲跳漲逾 5%。

週二 (18 日) 歐股艾斯摩爾公布 Q2 財報：

Q2 銷售淨額為 27.40 億歐元，優於市場預期的 25.6 億歐元。

Q2 淨利為 5.84 億歐元，優於市場預期的 5.24 億歐元。

Q2 毛利率為 43.3%，低於前一季的 48.7%，但優於去年同期的 42.9%。

Q2 營益率為 25.2%，則不僅低於前一季的 28.1%，也是低於去年同期的 26.8%。

艾斯摩爾財報 圖片來源：ASML

艾斯摩爾在財報法說會上指出，該公司 Q2 極紫外光微影設備 (EUV) 出貨量共為 4 部，高於預期 1 部，估計 2018 年全年出貨量可達 20 部，並預期 2019 年至少出貨 EUV 設備 30 部。

艾斯摩爾財報顯示，主要的系統設備銷售依然來自南韓、台灣、中國、美國等地，其中來自南韓的銷售占比最高為 35%、美國與中國次之，相同佔 19%；再來是台灣的 18%，比前一季的 3% 佔比大幅上升。

艾斯摩爾系統銷售淨額之各國佔比 圖片來源：ASML

而展望 Q3 前景，艾斯摩爾預期 Q3 銷售淨額將落在 27 億至 28 億歐元之間，毛利率則可望回升至 47% 至 48% 之間，看好第三季的前景表現。