紐約匯市─美元年末升息有望 英脫歐還未達共識 英鎊走低

美聯準會 Fed Reserve 的 9 月會議紀要確認美聯準會可能繼續升息後，美元指數週三 (17 日) 升至一週內的最高水平。

每個美聯準會政策制定者都支持上個月的加息，並且普遍同意借貸成本將進一步上升。在會議紀要公布後，美元指數觸及盤中高位，儘管週三的反彈大部分出現在消息公布前。

美元指數上漲 0.49% 至 95.510，之前達到 95.562 高水位，為 10 月 10 日以來的最高點。

根據芝加哥商業交易所集團 CME 的 FedWatch 工具，利率期貨現在估計美國央行今年第 4 次升息的可能性為 78%，高於會議紀要前的 77%。明年還有 2 次升息機會。

美元兌日圓成長至 112.6600。

美元兌台幣升至 30.8680。

美元兌日圓價格日線趨勢圖 / 圖：xe

歐盟首席脫歐談判代表巴尼耶 Michel Barnier 週三 (17 日) 表示，英國需要更多時間來確保英國退出歐盟，使英鎊下滑。

英國 9 月消費者物價指數年率 CPI 為 2.4%，而預測值為 2.6%，也使英鎊走低。

歐元、日圓、和英鎊的交叉通貨交換 (swap) 基礎，也代表著離岸美元流動性指標，近幾週已經擴大，這表明美聯準會的升息已經削減了海外美元的流動性。

摩根士丹利 Morgan Stanley 策略師表示，風險謹慎是有道理的，美聯準會的收緊代價也是收緊美國以外的流動性。