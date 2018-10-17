〈每日外資外匯觀點〉美元遭唱衰至2014年跌幅墶41%、全球風險引發倉位調整有利歐元

美元指數上周反彈失利後，本周在多家分析師唱衰聲中力求守穩 95 整數關卡。

美元遭唱衰至 2014 年跌幅墶 41%

擁有著 40 年外匯市場交易經驗的 Bisset Associates 首席投資長 Ulf Lindahl 認為，從美元兌歐元 15 年的大週期循環來看，美元目前已經步入下降趨勢，預期到了 2024 年，美元兌歐元跌幅估達 41%，而去年美元的下跌只是個開端。

Lindahl 同時預估，到了 2024 年，歐元兌美元將升到 2，與九月時相較，美元有 41% 的潛在貶值幅度；預期美元兌日圓則跌到 75，貶幅約 33%。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美銀美林的報告也指出，上周美元反彈失敗，暗示著長期漲勢恐怕已宣告終結，今年以來對美元抱持看多的看法也在近期將為看空，尤其美國財政刺激效果已達高峰，該是美元走弱的時候了。

法國農業信貸銀行表示，歐元仍具有基本面的堅實表現，將會蓋過政治不確定性的影響，該行維持做多歐元兌美元，目標價上看 1.1950。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

全球風險引發倉位調整有利歐元

該行分析師表示，全球風險情緒引發的倉位調整，目前看似對歐元有利，即使義大利政治局勢依然充滿不確定性，但歐元作為融資貨幣，不斷貶值反而會增加其吸引力。

此外，摩根大通上調英鎊兌歐元預測目標，預期脫歐風險將進一步降低，若明年第一季前達成脫歐協議，英鎊將大漲；同時預估第三季底歐元兌英鎊將來到 0.86。