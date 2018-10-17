紐約匯市─脫歐會前英鎊漲 風險偏好改善 美元指數變化不大

因股市上漲反映出風險偏好的改善，週二 (16 日) 美元指數變化不大，而新興市場貨幣跑贏大盤。

由於嬌生 (JNJ-US)、高盛 (GS-US) 等股的樂觀收益緩解了利率上升和關稅對企業的影響，華爾街三大指數均上漲超過 2%。

上週支撐美元的是基準 10 年期國債報酬率，飆升至 7 年高點的 3.26%，而股市則大幅下挫。目前報酬率正鞏固在 3.16% 左右，從而減少了對美元的需求。風險的改善也降低了對日圓和瑞士法郎等避險貨幣的需求。

美元兌日圓成長至 112.2500。

美元兌台幣下跌至 30.7800。

美元兌日圓價格日線趨勢圖 / 圖：xe

因著名沙烏地阿拉伯記者 Jamal Khashoggi 在訪問沙國駐伊斯坦布爾領事館後於 10 月 2 日失踪，本周西方國家與沙烏地阿拉伯之間拉開了緊張的局勢。

美國國務卿 Mike Pompeo 週二 (16 日) 會見了沙國國王和王儲，討論了 Khashoggi 事宜，似乎有所暫緩局勢。土耳其外交部長表示，Pompeo 將向安卡拉 (土耳其首都) 提供有關此案的消息。

市場的下一個經濟焦點將是週三 (17 日) 美聯準會 Fed Reserve 9 月份會議紀要的公布，將對可能進一步升息的任何新跡象進行評估。

據芝加哥商業交易所集團 CME 的 FedWatch 工具，利率期貨交易商估計聯準會將在 12 月份的會議上再次升息的可能性為 77%。

週二公布的數據顯示，受製造業和礦業產量增長推動，9 月份美國工業生產連續第 4 個月成長，但第 3 季度勢頭大幅放緩。

英鎊關鍵在脫歐會談

由於英國勞動力數據優於預期，週二英鎊升至 1.32 美元，但投資人表示對歐盟峰會在英國脫歐方面取得多大進展，將代表該貨幣的上漲或下滑幅度。

英國將於 3 月脫離歐盟，北愛爾蘭與歐盟成員國愛爾蘭之間的邊界及關稅問題陷入僵局。

一些交易員已經解除英鎊空頭頭寸，看到週三峰會有可能取得突破。但目前還未有類似跡象。

數據顯示，英國工人的工資在過去 10 個月中以近 10 年來最快的速度增長，週二英鎊兌歐元匯率上漲 0.4% 至 1.3235 美元，兌歐元漲至 1.139。