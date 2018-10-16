紐約匯市─投資人期待下一波美國債報酬率 脫歐影響英鎊價值

在 9 月份零售銷售數據低於經濟學家的預期、及美國國債報酬率在上週達到 7 年高位後也開始鞏固，美元週一 (15 日) 下跌。

9 月份美國零售銷售幾乎沒有增長，僅升了 0.1%，低於經濟學家預測的 0.6%。近 2 年來最大的餐館和酒吧支出大跌幅抵消了汽車購買的反彈，也成為美元拋售的另一個因素。然而，對民眾來說，好消息似乎是租金成本增加放緩，且能源價格有所下跌。

由於美國 10 年國債報酬率現已回落至 3.15% 水位，投資者正在為美元買盤尋找新的動力。如美聯準會 Fed Reserve 再次升息，美元還是有成長的空間。

隨著股市下滑，避風港貨幣日圓和瑞士法郎週一上漲。

美元兌日圓至 111.7699。美元兌瑞士法郎達 0.9868。

美元兌日圓價格日線趨勢圖 / 圖：路透

此外，美元兌台幣也回落至 30.8730 水位。

國際政治動蕩不斷

國際社會對失踪的記者 Jamal Khashoggi 案件施加壓力。Khashoggi 為美國《華盛頓郵報》的專欄作家，有批判沙國皇室的記錄。為了獲得允許他與土耳其未婚妻結婚的文件，於 10 月 2 日進入土耳其伊斯坦堡的沙國領事館後便失踪。他的失踪引起了國際社會的譴責，沙國原本態度強硬，但似乎週一態度有所好轉，也將對此事展開調查。

德國總理默克爾 Angela Merkel 的巴伐利亞姐妹黨週一表示，在地區選舉中遭受巨大損失。

法國興業銀行 Societe Generale 駐倫敦的貨幣分析師 Alvin Tan 表示，不認為德國選舉結果是一個巨大的政治風險，但也飆升歐洲的政治風險並沒有消失。

在英國脫歐方面，一些市場參與者原本認為雙方可最快在本週宣布共識，但週末激烈的談判未能達成英國脫歐協議，使英鎊下挫。

英鎊兌美元下跌至 1.3145。