人民幣中間價下調172點 Fed委員預計漸進升息

新浪財經訊 10 月 18 日，美 Fed 紀要顯示，委員們一致預計未來將漸進式加息，人民幣中間價報 6.9275，下調 172 點，上一交易日中間價報 6.9103，在岸人民幣上一交易日收報 6.9249。

美聯儲紀要：未來仍將漸進加息

北京時間週四（10 月 18 日）凌晨 Fed 發布的 9 月貨幣政策會議紀要顯示，所有委員都認為 9 月的會議上加息 25 基點是合適的；委員們一致預計未來將漸進式加息；多數委員們認為經濟將持續擴張，就業市場強勁，通脹接近達到目標水平。紀要公佈之後，美元指數上漲，在高位徘徊。這可能會令美國總統特朗普不滿情緒加重，他近期多次發聲直接批評美聯儲的加息行動。

會議紀要顯示，所有委員都認為 9 月的會議上加息 25 基點是合適的；委員們一致預計未來將漸進式加息，由於漸進式加息策略可以平衡過快或過慢的風險。委員們還討論了收益率曲線倒掛問題，指出近期加息或將降低倒掛的可能性；多位委員認為有必要將利率提高到高於長期趨勢的水平。

歐企對人民幣接受度大幅上升

德媒稱，隨著中國日益融入世界金融體系，它的貨幣人民幣在歐洲正贏得重要性：儘管中國經濟活動放緩、匯率波動顯著以及限制資本外流的規定趨嚴，但在過去兩年裡，德國企業客戶對人民幣的接受程度大幅上漲。德國商業銀行和福沙輿論調查所聯合對近 2400 家在亞洲有業務的德國、奧地利和瑞士中小企業客戶進行的第三次調查得出了上述結論。