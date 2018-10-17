美國制裁將使原油出口「歸零」？伊朗：川普只是虛張聲勢

美國駐伊朗特使 Brian Hook 日前重申，美國對伊朗的制裁目標，是讓原油出口降至零；對此，伊朗國家石油公司董事總經理 Ali Kardor 今 (17) 日回應，稱美國只是虛張聲勢。

台北時間週三下午 4 點 08 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.38%，至每桶 81.72 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.33%，至每桶 72.16 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

美國對伊朗的新一波制裁，將於 11 月 4 日生效；Hook 指出，伊朗利用出口原油帶來的收入，支持中東地區恐怖主義，為避免此情形持續發生，美國會盡快，讓伊朗的原油出口量降至零。

Hook 認為，美國制裁伊朗，不會對市場造成太多負面影響，目前原油供給仍屬充足。

伊朗媒體引述 Ali Kardor 說法指出，早在幾個月前，美國總統川普就動作頻頻，試圖減少伊朗原油出口。

Kardor 強調，川普的行徑，只是一種「政治上的虛張聲勢」。

美國於 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，針對伊朗金融交易，實施首波經濟制裁，並鎖定能源產業，作為第 2 波制裁目標。

美國要求其他國家，從 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。