倫敦下跌拖累全國 英國平均房價增速創五年新低

受政治及經濟不確定性影響，英國房市持續降溫。

周三，英國國家統計局公布的數據顯示，英國 8 月平均房屋價格年增率上漲 3.2％，是自 2013 年 8 月以來的最低增長率，低於 7 月份的 3.4％。

數據顯示，8 月英國平均房價為 233,000 英鎊，比去年 8 月高出 7,000 英鎊。

英國《金融時報》援引 EY Item Club 的首席經濟顧問 Howard Archer 表示，

我們懷疑未來幾個月的上行空間仍然有限。預計 2018 年房價漲幅將限制在 2.5％左右，2019 年漲幅也差不多。英國脫歐和央行進一步的升息的不確定性正打擊購房者的信心。

倫敦房價下跌拖累英國整體平均房價

數據顯示，8 月，倫敦是唯一一個下跌的地區，房價下跌 0.2％，已經是今年第四個月出現下降。不過，倫敦仍然是平均房價最高的地區，價格為 486,000 英鎊。

根據房地產數據公司 LonRes 的數據，2018 年第第三季，倫敦高端住宅市場掛牌出售的 200 萬英鎊以上的房屋數量年增率下降 25%，倫敦整體房市的降幅為 19%。其研究主管 Marcus Dixon 在接受《金融時報》採訪時表示，

圍繞我國退歐嘗試的不確定性，正促使倫敦黃金地段的買家重新考慮他們的選擇。很多人選擇持幣觀望，這繼續影響我們樓市的銷售活動。

此外，倫敦樓市也因一系列稅收改革而備受打擊，其中包括 2014 年的印花稅改革以及第二套及額外住房又被加征附加費，而最近，政府又將向海外買家徵收另一項附加費。

房地產仲介機構 Savills 預計，倫敦黃金地段的房價要到 2021 年才會開始重新上漲。

房價是否會觸底反彈？

9 月底，英國政府首次提出海外買家稅，但沒有具體討論和執行的時間表。儘管目前尚無定論，但還是對樓市起到了一定的影響。

據倫敦從事房產經紀業務的經理人透露，買家稅提出後，海外買家詢盤和掛牌的需求都出現了明顯增加，一方面是加稅的消息促使觀望中的買家儘快入市成交，另一方面是賣家也希望在海外投機被抑制之前找到接盤方。倫敦房價自 8 月以來的滯漲下跌趨勢，可能在短期內被提振，重新回到上漲行情。

此外，本周公布的其他經濟數據表明也對房地產市場有一定提振作用。數據表示，8 月份抵押貸款批准額升至 76,440，創七個月新高。其中，首次購房者的抵押貸款攀升至 2017 年 6 月以來的最高點。