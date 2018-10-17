美國9月新屋開工下降5.3% 住宅營建再度疲弱

美國商務部週三公布，美國 9 月新屋開工下降 5.3% 至年率 120.1 萬棟，申請新屋開工許可年率為 124.1 萬棟。

接受 MarketWatch 調查的分析師平均預估，美國 9 月新屋開工年率為 120.8 萬棟。

建商 9 月新屋開工下降，申請新屋開工許可也減少，顯示住宅營建面臨壓力，新屋供給將會減少。但 9 月新屋開工仍較去年同期上升 3.7%。

9 月申請新屋開工許可較 8 月下降 0.6%，較去年同期下降 1%。

儘管新屋開工數據易於震盪，且往往大幅修正，但 9 月報告內容數據顯示動能有消退跡象。今年以來，新屋開工數據較去年同期上升 6.4%，但報告中的部份數據仍令人擔憂。

分析師密切注意獨棟式新屋開工數據，因為幾乎所有獨棟式房屋均供購買，而非出租。若建商營建更多獨棟式新屋，無異是對經濟的信任投票，也顯示出購屋者的財務能力。9 月獨棟式新屋開工較 8 月下降 0.9%，但較去年同期上升近 5%。

BMO 資本市場公司經濟學家 Jennifer Lee 說：「儘管申請許可數據仍高於開工數據，顯示未來幾個月，營建將會增加，但房屋市場的整體趨勢已明顯減緩。換言之，預期住宅營建對經濟的支撑將會減少。」