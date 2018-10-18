〈智慧城市大商機〉市場新寵 智慧科技主題基金正當紅

隨著智慧科技的純熟發展，全球掀起智慧城市建設熱潮，未來城市將產生何種變化？哪些產業能迎頭趕搭這波智慧城市發展新契機？在這股新經濟力量下，您準備好了嗎？

近年來智慧科技日新月異、發展迅速，為全球智慧城市帶來大變革，吸引許多科技巨頭相繼投入，智慧科技相關產業更成為投資市場新寵。根據統計，自 2012 年來，國內投信公司已發行了 13 檔智慧科技主題式基金，後續還有 3 檔基金已經獲准募集、2 檔基金送件申請中，預計智慧科技主題基金今、明兩年發行檔數有可能超過過去 6 年總和，顯示受惠於智慧科技浪潮，相關產業的主題式基金也紅翻天。

在智慧科技的加持下，相關主題投資跟著大吸金，國內投信陸續發行雲端、物聯網、AI 人工智慧、智慧城市、智慧生活、智慧運動、金融科技等創新趨勢科技基金。根據統計，2012 年至今，國內投信公司總計發行了 13 檔智慧科技主題式基金，其中，今 (2018) 年就有 4 檔基金發行，包括華南永昌全球新零售基金、國泰納斯達克全球人工智慧及機器人 ETF、第一金全球 AI 精準醫療基金、中國信託智慧城市建設基金。

後續還有預計 11 月募集的日盛全球智能車基金，兩檔已經核准募集的基金：合庫 AI 電動車及車聯網創新基金、元大全球人工智慧指數 ETF，以及兩檔審核中的基金：新光全球 AI 新創產業基金、德信 TAROBO 機器人量化中國基金。如果再加上此五檔基金，智慧科技主題基金將增至 18 檔。智慧科技主題基金預計今、明兩年發行檔數，將逼近、甚至超過過去 6 年的檔數總和，顯示智慧科技熱門，已經成為市場投資顯學。

智慧科技相關主題基金及 ETF

基金名稱 計價幣別 主要投資範疇 核准日期 /

申請進度 凱基雲端趨勢基金 台幣 / 美元 雲端應用軟體、雲端平台服務、雲端基礎設備，及運用雲端概念改革等產業 2012/09/13 華南永昌物聯網精選基金 台幣 物聯網產業 2015/04/23 華南永昌 MSCI 全球特選物聯網指數基金 台幣 / 美元 追蹤 MSCI 全球特選物聯網指數 2015/11/27 統一全球新科技基金 台幣 / 美元 / 人民幣 具優勢的企業，包括上游創新研發、中段設計製造及終端消費等科技產業鏈 2016/05/03 復華全球物聯網科技基金 台幣 / 美元 物聯網帶來的創新商業模式，鎖定工業 4.0、FinTech、自動駕駛、智慧醫療、雲端計算與大數據、智慧物流等六大主題 2016/07/04 第一金全球機器人及自動化產業基金 台幣 / 美元 機器人及自動化產業 2016/05/30 第一金全球 FinTech 金融科技 台幣 / 美元 具轉型契機、創新優勢與提供基礎建設資源等三大類型的金融科技行業 2016/11/28 中國信託智能運動基金 台幣 / 美元 智能運動相關產業，包括運動賽事、運動傳播媒體、運動用品、運動穿戴裝置、運動健身及其他相關產業。 2017/12/07 台新智慧生活基金 台幣 / 美元 智慧生活相關概念產業，包括數位經濟、工業 4.0、生命科技與健康醫療、環境保護、其他受惠於破壞式創新與智慧生活概念之產業。 2017/11/27 華南永昌全球新零售基金 台幣 / 美元 電商新零售及其供應鏈相關事業，包括線上銷售平台及市集服務：如 B2B、B2C、C2C、C2B 2018/05/28 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人 ETF 台幣 追蹤納斯達克 CTA 全球人工智慧及機器人指數績效表現 2018/05/29 第一金全球 AI 精準醫療基金 台幣 / 美元 醫療產業大革新產業 2018/05/31 中國信託智慧城市建設基金 台幣 / 美元 智慧城市建設相關產業，包括物聯網產業、基礎建設產業、安全監控產業 2018/07/09 日盛全球智能車基金 台幣 / 美元 智能車帶來創新商業模式，布局鎖定汽車製造商、汽車電子、網路通訊、原物料及基礎設備等五大產業。 已獲核准，預定 107/11/19 募集 元大全球人工智慧 ETF 基金 台幣 追蹤 STOXX 全球人工智慧指數的報酬表現 107/10/09 獲核准募集 合庫 AI 電動車及車聯網創新基金 台幣 / 美元 電動車、車聯網產業 107/10/11 獲核准募集 新光全球 AI 新創產業基金 台幣 / 美元 物聯網、軟體科技、大數據產業 送件審查中 德信 TAROBO 機器人量化中國基金 台幣 AI 產業 送件審查中

(資料來源：金管會、投信投顧公會、各基金公司，資料日期：2018/10/17)

此外，目前國際也發行不少與智慧科技相關的 ETF，範疇涵蓋行動支付、雲端計算、物聯網、人工智慧、網路安全等等題材。績效表現如何呢？從年初至今 (截至 2018/10/03)，大部分的 ETF 有超過兩成的報酬率，少則一成以上。

國際發行相關的智慧科技 ETF

名稱 股票代號 年初至今 ETFMG 卓越移動支付 ETF (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) IPAY.K 23.10% First Trust 雲端運算 ETF (First Trust 雲計算股指數 ETF) SKYY.O 22.17% ARK WEB X.0 物聯網主動型 ETF (ARK Web x.0 ETF) ARKW.K 23.96% First Trust 納斯達克人工智慧與機器人 ETF (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics) ROBT.O - iShares 高盛網通指數 (iShares Goldman Sachs Network) IGN 11.32% BlueStar 以色列科技 ETF (BlueStar Israel Technology ETF) ITEQ.K 12.65% First Trust DJ Internet 指數 ETF (First Trust DJ Internet) FDN 26.29% First Trust 納斯達克 CEA 網路安全 ETF (First Trust NASDAQ CEA Cybersecurity ETF) CIBR.O 19.58% ETFMG 卓越網路安全 ETF (ETFMG Prime Cyber Security ETF) HACK.K 22.82% 威力股動態網路 (PowerShares Dynamic Networking Portfolio) PXQ 22.13%

(資料來源：Bloomberg，2018/10/03)

隨著大數據、人工智慧、雲端運算等新技術快速推進，預料智慧科技相關投資熱潮仍將持續發酵。中國信託智慧城市建設基金經理人劉哲維表示，觀察美國企業公布第二季財報，資訊科技股有 89% 優於預期，加上美國經濟情勢一片榮景，美國科網股有機會重返上升軌道。由於美中貿易戰未歇，不過智慧聯網 (AIOT)、智慧安控及智慧基建等產業與中美貿易摩擦關聯度小，在景氣復甦行情中，若能選擇有趨勢性的投資標的，例如：全球有長線成長需求的智慧城市基礎建設投資主題，不僅有機會在這波貿易戰勝出，還能降低景氣循環影響，攻守兼備。

展望後市，隨著智慧科技的純熟發展，加上智慧城市發展所需，創新產業及公司會如雨後春筍般的出現，將橫跨科技、製造、金融、醫療、交通、娛樂等不同領域的產業，交織出龐大的投資商機。