〈智慧城市大商機〉市場新寵 智慧科技主題基金正當紅

隨著智慧科技的純熟發展，全球掀起智慧城市建設熱潮，未來城市將產生何種變化？哪些產業能迎頭趕搭這波智慧城市發展新契機？在這股新經濟力量下，您準備好了嗎？
近年來智慧科技日新月異、發展迅速，為全球智慧城市帶來大變革，吸引許多科技巨頭相繼投入，智慧科技相關產業更成為投資市場新寵。根據統計，自 2012 年來，國內投信公司已發行了 13 檔智慧科技主題式基金，後續還有 3 檔基金已經獲准募集、2 檔基金送件申請中，預計智慧科技主題基金今、明兩年發行檔數有可能超過過去 6 年總和，顯示受惠於智慧科技浪潮，相關產業的主題式基金也紅翻天。
在智慧科技的加持下，相關主題投資跟著大吸金，國內投信陸續發行雲端、物聯網、AI 人工智慧、智慧城市、智慧生活、智慧運動、金融科技等創新趨勢科技基金。根據統計，2012 年至今，國內投信公司總計發行了 13 檔智慧科技主題式基金，其中，今 (2018) 年就有 4 檔基金發行，包括華南永昌全球新零售基金、國泰納斯達克全球人工智慧及機器人 ETF、第一金全球 AI 精準醫療基金、中國信託智慧城市建設基金。
後續還有預計 11 月募集的日盛全球智能車基金，兩檔已經核准募集的基金：合庫 AI 電動車及車聯網創新基金、元大全球人工智慧指數 ETF，以及兩檔審核中的基金：新光全球 AI 新創產業基金、德信 TAROBO 機器人量化中國基金。如果再加上此五檔基金，智慧科技主題基金將增至 18 檔。智慧科技主題基金預計今、明兩年發行檔數，將逼近、甚至超過過去 6 年的檔數總和，顯示智慧科技熱門，已經成為市場投資顯學。
智慧科技相關主題基金及 ETF
|
基金名稱
|
計價幣別
|
主要投資範疇
|
核准日期 /
|
凱基雲端趨勢基金
|
雲端應用軟體、雲端平台服務、雲端基礎設備，及運用雲端概念改革等產業
|
2012/09/13
|
華南永昌物聯網精選基金
|
物聯網產業
|
2015/04/23
|
華南永昌 MSCI 全球特選物聯網指數基金
|
追蹤 MSCI 全球特選物聯網指數
|
2015/11/27
|
統一全球新科技基金
|
具優勢的企業，包括上游創新研發、中段設計製造及終端消費等科技產業鏈
|
2016/05/03
|
復華全球物聯網科技基金
|
物聯網帶來的創新商業模式，鎖定工業 4.0、FinTech、自動駕駛、智慧醫療、雲端計算與大數據、智慧物流等六大主題
|
2016/07/04
|
第一金全球機器人及自動化產業基金
|
機器人及自動化產業
|
2016/05/30
|
第一金全球 FinTech 金融科技
|
具轉型契機、創新優勢與提供基礎建設資源等三大類型的金融科技行業
|
2016/11/28
|
中國信託智能運動基金
|
智能運動相關產業，包括運動賽事、運動傳播媒體、運動用品、運動穿戴裝置、運動健身及其他相關產業。
|
2017/12/07
|
台新智慧生活基金
|
智慧生活相關概念產業，包括數位經濟、工業 4.0、生命科技與健康醫療、環境保護、其他受惠於破壞式創新與智慧生活概念之產業。
|
2017/11/27
|
華南永昌全球新零售基金
|
電商新零售及其供應鏈相關事業，包括線上銷售平台及市集服務：如 B2B、B2C、C2C、C2B
|
2018/05/28
|
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人 ETF
|
追蹤納斯達克 CTA 全球人工智慧及機器人指數績效表現
|
2018/05/29
|
第一金全球 AI 精準醫療基金
|
醫療產業大革新產業
|
2018/05/31
|
中國信託智慧城市建設基金
|
智慧城市建設相關產業，包括物聯網產業、基礎建設產業、安全監控產業
|
2018/07/09
|
日盛全球智能車基金
|
智能車帶來創新商業模式，布局鎖定汽車製造商、汽車電子、網路通訊、原物料及基礎設備等五大產業。
|
已獲核准，預定 107/11/19 募集
|
元大全球人工智慧 ETF 基金
|
追蹤 STOXX 全球人工智慧指數的報酬表現
|
107/10/09 獲核准募集
|
合庫 AI 電動車及車聯網創新基金
|
電動車、車聯網產業
|
107/10/11 獲核准募集
|
新光全球 AI 新創產業基金
|
物聯網、軟體科技、大數據產業
|
送件審查中
|
德信 TAROBO 機器人量化中國基金
|
AI 產業
|
送件審查中
(資料來源：金管會、投信投顧公會、各基金公司，資料日期：2018/10/17)
此外，目前國際也發行不少與智慧科技相關的 ETF，範疇涵蓋行動支付、雲端計算、物聯網、人工智慧、網路安全等等題材。績效表現如何呢？從年初至今 (截至 2018/10/03)，大部分的 ETF 有超過兩成的報酬率，少則一成以上。
國際發行相關的智慧科技 ETF
|
名稱
|
股票代號
|
年初至今
|
ETFMG 卓越移動支付 ETF
(ETFMG Prime Mobile Payments ETF)
|
IPAY.K
|
23.10%
|
First Trust 雲端運算 ETF
(First Trust 雲計算股指數 ETF)
|
SKYY.O
|
22.17%
|
ARK WEB X.0 物聯網主動型 ETF
(ARK Web x.0 ETF)
|
ARKW.K
|
23.96%
|
First Trust 納斯達克人工智慧與機器人 ETF (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics)
|
ROBT.O
|
-
|
iShares 高盛網通指數
(iShares Goldman Sachs Network)
|
IGN
|
11.32%
|
BlueStar 以色列科技 ETF
(BlueStar Israel Technology ETF)
|
ITEQ.K
|
12.65%
|
First Trust DJ Internet 指數 ETF
(First Trust DJ Internet)
|
FDN
|
26.29%
|
First Trust 納斯達克 CEA 網路安全 ETF
(First Trust NASDAQ CEA Cybersecurity ETF)
|
CIBR.O
|
19.58%
|
ETFMG 卓越網路安全 ETF
(ETFMG Prime Cyber Security ETF)
|
HACK.K
|
22.82%
|
威力股動態網路
(PowerShares Dynamic Networking Portfolio)
|
PXQ
|
22.13%
(資料來源：Bloomberg，2018/10/03)
隨著大數據、人工智慧、雲端運算等新技術快速推進，預料智慧科技相關投資熱潮仍將持續發酵。中國信託智慧城市建設基金經理人劉哲維表示，觀察美國企業公布第二季財報，資訊科技股有 89% 優於預期，加上美國經濟情勢一片榮景，美國科網股有機會重返上升軌道。由於美中貿易戰未歇，不過智慧聯網 (AIOT)、智慧安控及智慧基建等產業與中美貿易摩擦關聯度小，在景氣復甦行情中，若能選擇有趨勢性的投資標的，例如：全球有長線成長需求的智慧城市基礎建設投資主題，不僅有機會在這波貿易戰勝出，還能降低景氣循環影響，攻守兼備。
展望後市，隨著智慧科技的純熟發展，加上智慧城市發展所需，創新產業及公司會如雨後春筍般的出現，將橫跨科技、製造、金融、醫療、交通、娛樂等不同領域的產業，交織出龐大的投資商機。