宏佳騰攜手Gogoro 明年夏天推首款智慧電動機車

機車與沙灘車大廠宏佳騰 (1599) 宣布與電動機車品牌 Gogoro 攜手合作，宏佳騰將在明年夏天推出第一款與 Gogoro 合作的新款智慧電動機車。由於宏佳騰具有開發 CROXERA 智慧儀表的實力，而且這部新車將是由宏佳騰自主設計、生產、銷售，預期這次合作將會是在智慧體驗領先同業的首發車款。宏佳騰執行長林東閔表示，與外界預期的跟進說法不同，其實早在 2016 年 2 月，宏佳騰就已跟 Gogoro 啟動洽談合作計畫，終於在今天得以向外界宣布這個好消息。目前宏佳騰在車輛開發上相當順利，此外，為了解決消費者最在乎的換電問題，宏佳騰所推出的新款電動機車也將與 Gogoro 的 GoStation 換電站合作，讓消費者能方便更換電池。



目前全台共有 760 多個 GoStation 電池交換站，預計今年底將達到近千站的目標，如此一來，可望大幅提升電動機車的使用率。



此外，全新宏佳騰電動機車也將搭載自身所開發的智慧儀表系統，讓消費者在實踐低碳交通時，也能夠享受到智慧儀表所帶來的絕佳便利性。



Gogoro 除與宏佳騰合作外，也宣布摩特動力 (PGO) 攜手，將以 Gogoro 的能源網路平台設計電動機車。宏佳騰預計在明年夏季推出第一款車型，PGO 則在明年下半年推出電動機車車款。



Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，宏佳騰與 PGO 決定採用 Gogoro 的智慧能源網路，連同早先宣布的 Yamaha 一起打造電動車輛，共同改變都會的能源使用並建構智慧城市，當消費者擁有更多元化的選擇時，台灣電動機車的產業版圖，將能更快速的成長，並徹底改寫機車產業歷史。