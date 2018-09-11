宏佳騰成長新動能到來 揮軍中國車市明年Q1開賣

機車大廠宏佳騰 (1599-TW) 將於本月下旬參加第 16 屆中國國際摩托車博覽會，作為跨進中國市場第一步，宏佳騰指出，中國子公司已設置完成，明年第 1 季將於中國推出三輪摩托車 3D-350 和大綿羊 - ELITE 系列，之後也將陸續引進其他機種，後市成長動能可期。

宏佳騰董事會於第 1 季通過以 80 萬美元 (約新台幣 2500 萬元) 投資佛山宏佳騰動力科技，藉此在中國銷售宏佳騰品牌機車、沙灘車，並提供租賃和售前售後服務，同時經營相關引擎、零部件和用品的批發和零售。

宏佳騰說明，發展 20 年來已成為北極星 Polaris、YAMAHA 等沙灘車大廠的指定專業代工廠，且研發生產的三輪摩托車 3D-350 和大綿羊 - ELITE 系列也相當受到市場青睞，有鑑於中國近年來經濟快速崛起，消費者對機車的需求不再只是代步的交通工具，休閒用途的重機需求日益增加，已準備好要打入中國市場。

宏佳騰規劃明年第 1 季在中國推出 3D-350 和 ELITE 300R，之後也將陸續引進其他的機種，強打提供當地消費者高 CP 值的摩旅生活的駕馭體驗。

另一方面，宏佳騰甫公布 8 月合併營收達 3.53 億元，月增 1.53%、年增 61.7%，累計前 8 月合併營收年增幅高達 30% 至 16.74 億元，主要是受惠第 3 季處在沙灘車出貨旺季。

由於歐美消費者時常在聖誕節前後購買沙灘車等奢侈品，因此每年自 8 月起可見下單拉貨潮，帶動各代工廠營收成長。