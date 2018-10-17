受惠蘋果iPhone新機轉單 機殼廠Q4旺季營運添動能

近期傳非台系蘋果 iPhone 新機金屬機殼供應商中國廠區出包，為降低可能產生的問題與風險，蘋果已對可成 (2474-TW)、鎧勝 - KY(5264-TW) 與鴻準 (2354-TW) 增加下單，轉單效益再為 3 大機殼廠的旺季營運增添想像空間。

業界傳出，一家非台系蘋果 iPhone 新機金屬機殼供應商中國廠區出包，在蘋果最被看好的新機 iPhone XR 將邁入量產與開賣之際，為供貨情況再添不確定性。為降低可能發產生的問題與風險，蘋果已對可成、鎧勝 - KY 與鴻準增加供貨，為即將迎接出貨旺季的機殼廠增添轉單利多。

蘋果今年新推出的 iPhone 中，6.1 吋平價版的 iPhone XR 被視為入門款機種，除螢幕、內建晶片與單鏡頭設計外，其餘規格均與 iPhone X 相去不遠，售價卻相對親民許多，加上先前 iPhone X 銷售表現不如預期，市場認為，iPhone XR 可望帶動 iPhone 換機潮。

可成受惠蘋果 iPhone 機殼拉貨動能增溫，9 月合併營收月增 1 成達 92.38 億元，月增 10.7%，寫下歷年當月營收次高成績；第 3 季合併營收 250.9 億元，季增 20.9%，年減 8.5%。據悉，可成由去年 iPhone 8 的 4 成供貨比重大幅拉升，今年將囊括 6.1 吋 LCD 平價版 iPhone XR 逾 6 成訂單，但可成主力供貨的 iPhone XR 拉貨時間較晚，今年單季營收將在第 4 季來到高峰。

鎧勝 - KY 今年為首度打入蘋果 iPhone 機殼供應鏈，供貨占比雖低於可成與鴻準，但明年起可望提升；鴻準為蘋果 iPhone 機殼供應商老班底，今年延續往例，主力仍為 iPhone XS 系列高階機種機殼，囊括 OLED 版本 iPhone 機殼訂單，但也可望分食入門款機種訂單，下半年出貨動能有機會優於去年同期。

受惠轉單利多消息，3 大機殼廠今 (17) 日股價同步走揚，又以鎧勝攻勢最強勁，盤中亮燈漲停，可成也有逾 2.7% 的漲幅，站穩 300 元大關，鴻準則是小漲 0.6%。