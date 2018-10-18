〈智慧城市大商機〉新經濟力量來了 IDC：全球吸金810億美元

隨著智慧科技的純熟發展，全球掀起智慧城市建設熱潮，未來城市將產生何種變化？哪些產業能迎頭趕搭這波智慧城市發展新契機？在這股新經濟力量下，您準備好了嗎？

人口高度集中都市、高齡化趨勢、氣候劇烈變遷、資源匱乏等問題浮現，對於健康、污染、廢棄物、交通、通訊等層面帶來了許多挑戰，因應及解決這些問題，過去十多年，各國政府陸續啟動智慧城市建置計畫。近年來更因為大數據、人工智慧、雲端運算等新科技的快速進展，不僅加速智慧城市建設的推動腳步，相關領域投資規模亦持續擴大。

如今智慧城市建設已經被世界各國政府列為施政主軸，根據國際知名會計師事務所德勤 (Deloitte Touche Tohmatsu) 今年發布的「超級智慧城市」報告顯示，目前全球已啟動或在建的智慧城市已達 1000 多個，歐洲、北美、日韓是智慧城市的領先區域。從智慧城市在建設數量上來說，中國以 500 個試點城市居於首位，且已形成了長三角、珠三角等多個智慧城市群。

智慧城市有助於緩解都市化所帶來的相關問題，幫助永續環境的發展，讓民眾享有更為舒適、便利的生活品質，更重要的是，還具備經濟成長的驅動力。根據世界銀行 (World Bank）估算，一個百萬以上人口的智慧城市建設，當單一實際應用程度達到 85% 時，經濟效益有機會增加至投入金額的 2～2.5 倍。

建置智慧城市可以創造經濟價值，帶動產業創新與經濟發展，也因此驅使全球各國政策加碼，投入大量資金，致力以資訊科技建構智慧城市，並藉此做為國家經濟轉型藍圖的重要戰略，角逐智慧城市的領導地位。

隨著智慧科技的純熟發展，全球掀起智慧城市建設熱潮，未來城市將產生何種變化？哪些產業能迎頭趕搭這波智慧城市發展新契機？在這股新經濟力量下，您準備好了嗎？市調機構 IDC 最新的「全球半年度智慧城市支出指南」(Worldwide Semiannual Smart Cities Spending Guide) 報告顯示，智慧城市計劃在 2018 年將在全球吸引超過 810 億美元的技術投資。從區域來看，包括中國與日本在內的亞太地區將占全球 2018 年支出超過 40%，其次則是美洲的 33%；單一國家中，美國將是 2018 年全球智慧城市投資最大的市場，吸金超過 230 億美元。

中國信託智慧城市建設基金經理人劉哲維表示，各國競相投入城市改造，包括美國、中國、印度、新加坡、杜拜、西班牙等等，這些國家預計投入數億美元的經費打造智慧國度，預估未來 10 年，全球基建投資將達 71~78 兆美元 (資料來源：美林美銀，2018/04)， 智慧城市建設前景無可限量。

智慧城市興建熱潮也吸引企業搶進，例如 Google 姊妹公司 Sidewalk Labs 將與半官方機構多倫多湖濱（Waterfront Toronto）合作，透過創新技術應用打造 Quayside 未來城。微軟創辦人比爾蓋茲亦將透過 Cascade 投資公司挹注 8,000 萬美元，在美國亞利桑那州鳳凰城郊外興建 Belmont 智慧城市，可容納 18 萬居民，全區可以高速上網、自動駕車、自動化物流等。