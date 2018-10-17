長榮航轉投資長汎旅運今成立大台中首間門市 787夢幻客機22日發表

搶攻中部民眾旅遊商機，長榮航空 (2618) 轉投資的直營旅行社長汎旅運今 (17) 日舉辦大台中首間門市開幕剪綵；此外，長榮航空首架全新波音 787 夢幻客機日前已抵台，預計將於 22 日舉辦發表會，這也是台灣首架 787 客機。長汎旅運董事長吳景明表示，搶攻中部國內及海外旅遊商機，長汎旅運決定在台中成立首家門市；而台中公益門市因位於台中都會商圈熱門地點，附近有勤美術館、草悟道、SOGO 百貨，交通便捷，今日開幕就吸引本地居民及外地旅客聚集；吳景明指出，台中公益門市今日開幕首日就推出「敦親睦鄰 269 元一日遊」，全程搭乘長榮巴士，前往日月潭，慢步水蛙頭步道欣賞湖邊風光，乘坐遊艇至拉魯島、月潭秘境，並走入伊達邵商圈。



除了推出國內旅遊外，長汎旅運也推出「限搶奧捷 8 日」公益門市限定優惠價 41,900 元起 (含稅)，以及台中出發到韓國、港澳大陸等地旅遊的行程，省下中部民眾至桃園搭機的交通往返時間。



長榮航空除了轉投資的長汎旅運今日新開幕大台中首間門市外，下週一 (22) 日也將舉行 787 夢幻客機發表會，據了解，長榮航空 787-9 新機抵台後預計在 11 月初開始營運載客，初期將先行投入桃園－香港航線，第二架 787-9 預定於 11 月交機後，年底前可望再擴及至桃園－大阪及桃園－東京航線。第三架及第四架則預計 2019 年交機，屆時將陸續飛航澳洲以及亞洲主要區域航線。



而長榮航空 787 機隊規劃引進 24 架，包括 4 架 787-9 自今年開始交機，787-10 則預計自 2019 年第二季導入，2022 年全數交機。787-9 夢幻客機最大滿載航程為 7,100 海哩，可由台灣直飛溫哥華、西雅圖、維也納、布里斯本等城市，機艙內將採兩個艙等設計，座位數為 304 個座位，配置有 26 個皇璽桂冠艙、278 個經濟艙。