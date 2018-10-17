崇佑今年可望轉盈 規劃辦理現增資籌資1億元擴產

金屬建材廠崇佑 - KY(5543-TW) 今年可望虧轉盈，目前訂單能見度長達 6 個月，董事會今 (17) 日決議，將辦理 500 萬股現金增資案，預計每股 20 元溢價，募集資金 1 億元，將用於擴充產能。

崇佑董事長張建智 16 日在法人說明會中指出，在新團隊全力衝刺下，不僅在中國、越南等地建立自有銷售團隊，並看好金屬天花板的市場成長性，將以自有品牌為主銷售，納入未來 3 年成長擴廠規劃。

崇佑目前生產吊頂龍骨的上海松江廠稼動率 60%，生產金屬天花板江蘇鎮江廠產能滿載，配合未來 3 年的營運高成長的動能，預計將對江蘇鎮江廠將進行擴廠，最高可再增 50% 產能，詳細的擴廠及籌資方案都在進行中。

崇佑旗下主力產品包括吊頂龍骨、金屬天花板及金屬隔間牆體，其中，吊頂龍骨毛利率約 15%，金屬天花板 18-25%，而金屬隔間牆體毛利率最高，達 20-30%。旗下產品並有「Buima」及「Syntex」兩大自有品牌。崇佑目前的行銷模式也在改變，主要在強化市場對其自有品牌的認知及指名度。

同時，崇佑產品切入越南市場，將建立越南在地銷售團隊，搶灘市場需求。

張建智昨日指出，未來規劃崇佑吊頂龍骨、金屬天花板及金屬隔間牆體將以均衡發展為主，將朝各占營收 33% 為基本規劃。

崇佑今年第 1 季及第 2 季均處於獲利狀況，上半年營收 4.89 億元，年增 9.02%，稅後純益為 660 萬元，每股純益 0.11 元，法人估，崇佑第 3 季獲利轉佳，將明顯超越上半年獲利的總合。

崇佑今日收盤價為 20 元，較昨日上漲 0.3 元或 1.52%，成交量 13 張。