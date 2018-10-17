大峽谷-KY自結7-8月小虧145萬元 每股虧損0.04元 Q3獲利恐不如Q2

大峽谷 - KY(5281)自 10 月 1 日以來，股價自 78.9 元波段高點，急速摜殺到今 (17) 日 47.25 元低點，波段跌幅達 4 成之多，主管機關要求其公布 8 月營收、獲利自結數，8 月營收 1.49 億元，稅後淨利 1024 萬元，每股盈餘 0.28 元，7-8 兩個月卻是小虧 145 萬元，每股虧損 0.04 元。大峽谷 - KY 業務是以大陸商業、市政照明接單為主，營收表現取決於照明接單入帳時程，營收在 1 月創下 2.3 億元新高之後，未能再攀高，受惠市政照明接單入帳，第一、二季稅後淨利分別 8134 萬、4298 萬元，每股盈餘 2.2 元、1.16 元，上半年稅後淨利 1.24 億元，年增 2.2 倍，每股盈餘 3.36 元。



大峽谷 - KY 7-9 月營收為 1.18 億、1.5 億以及 1.48 億元，第三季營收為 4.18 億元略低於第二季，就今日大峽谷 - KY 所公布 7-8 兩個月小幅虧損 145 萬元數字來看，法人推估，第三季獲利表現恐不如第二季。



大峽谷 - KY 於 9 月下旬完成 3 億元無擔保可轉債發行，以支應第三期廠房擴產資金所需，預計下半年開始投入生產，除規劃作為光研究中心外，部分空間供未來擴產之用。