長榮航空首架波音787-9完成交機 擬11月加入營運載客

長榮航空 (2618) 第一架波音 787-9 新機於美東時間 2 日在位於南卡羅來納州的波音工廠舉行交機典禮，長榮航空 787-9 新機抵台後將進行相關整備工作，經過民航局相關認證後，預計在 11 月初開始營運載客，初期將先行投入桃園－香港航線，第二架 787-9 預定於 11 月交機後，年底前可望再擴及至桃園－大阪及桃園－東京航線。第三架及第四架則預計 2019 年交機，屆時將陸續飛航澳洲以及亞洲主要區域航線。長榮航空 787 機隊規劃引進 24 架，包括 4 架 787-9 自今年開始交機，787-10 則預計自 2019 年第二季導入，2022 年全數交機。787-9 夢幻客機最大滿載航程為 7,100 海哩，可由台灣直飛溫哥華、西雅圖、維也納、布里斯本等城市，機艙內將採兩個艙等設計，座位數為 304 個座位，配置有 26 個皇璽桂冠艙、278 個經濟艙。



而長榮航空 2015 年宣布包括訂購 18 架 787-10，以及向美國航空租賃公司租賃 4 架 787-9 與 2 架 787-10。時至今日，這筆訂單仍是台灣民航史上最大一筆交易。



波音商用飛機集團總裁暨首席執行官 Kevin McAllister 前一晚主持簽約儀式，由於首架新機屬於租機公司 ALC 所有，該公司執行董事長 Steve Házy 也與長榮航空董事長林寶水共同簽署交機文件，象徵三方的夥伴關係邁入嶄新里程。



長榮航空董事長林寶水表示，787 新機隊的導入，不但讓長榮航空的機隊更加年輕化，更代表服務品質向上再提升的重要指標。這架新機除具有多項波音最新的航太科技，在客艙規劃上，特別邀請 BMW 集團旗下 Designworks 團隊設計全新的皇璽桂冠艙，經濟艙座椅則由波音公司長年合作的 Teague 設計團隊負責設計、德國著名賽車座椅廠商 RECARO 精心打造，讓旅客享有更好的飛航體驗，同時也展現長榮航空致力於五星級飛航服務的品牌形象。



長榮航空為凸顯國籍航空公司首次採用 787 機型，接受波音提供特殊外觀塗裝設計建議，在機身上以放大的 787 字體，標示出 787 機型，在白色的機身上，以長榮集團綠、橘企業色彩帶的飛揚缐條，呈現 787 夢幻客機的速度感。



波音 787 機型大量採用輕量化的碳纖維等複合材質，應用範圍涵蓋機身、機翼、發動機葉片等，使用比例超過總重量的 50%，可以大幅降低機身重量，同時較傳統鋁合金機身不易產生金屬疲勞與腐蝕現象，降低維修成本，以 LED 照明設備取代螢光燈管，可減少約一半的耗電量，加上配置奇異公司所生產的最新型 GEnx 引擎，比起舊型廣體客機可減少約 20% 的燃油消耗與溫室氣體排放，高效能的燃油效率與航程能力將可提升長榮航空的營運績效。



在機艙舒適度方面，波音 787 夢幻客機導入最新型的空氣過濾系統可提高機艙內的空氣清淨度。同時，大量運用複合材質的 787 客機，其機身擁有更高的氣密性，相較於傳統客機，787 客艙濕度可提高 3-4 倍，除此之外，更能有效控制艙壓，將艙壓由 8,000 英呎降低至 6,000 英呎，有助於提高搭機旅客血液含氧量及減輕常見的暈機與不適。新設計的發動機整流罩可大幅降低噪音，讓旅客享有更舒適、優質的空中旅程。



波音 787 夢幻客機的誕生與長榮航空也具有相當重要的淵源，為運送 787 大型組件，2005 年波音委託長榮航空轉投資的長榮航太打造四架波音 747-400 超大型貨機 (Large Cargo Freighter, LCF)，2006 年陸續交機後，波音開始使用 LCF 自義大利、日本等地將 787 機身、機翼等大型組件運回美國組裝，不但使 787 客機順利誕生，也讓長榮航太的改裝工程技術揚名全球。