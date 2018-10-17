鴻海減資外資不買單 金管會也要去了解公司治理健全性

鴻海 (2317-TW) 減資 2 成，今 (17) 日為舊股最後交易日，但外資不買單連賣鴻海，投資人餐與減資意願也不高，鴻海今天摜破 70 元大關，再創 7 年新低；對於鴻海減資，金管會主委顧立雄表示，鴻海減資要看減資目的，鴻海減資之後若再增資，就稍微奇怪了點，他說：「這也可能是相關公司的財務操作，金管會會去了解鴻海公司治理和運作的健全性。」

鴻海首度辦理現金減資 346.57 億元，減資比 20%，每股退還股東現金 2 元，今日為舊股票最後交易日，但是統計外資已連續對鴻海賣超 8 日，合計減碼 10 萬 9748 張，也使得投資人參與減資意願不高，鴻海股價今天終場摜破 70 元大關，收在 68.1 元，跌幅 3.26%，創下 2011 年 10 月以來、逾七年新低價，成交量增至 8.5 萬張。

針對鴻海減資，顧立雄表示，鴻海減資案是去年就發布的，鴻海減資應是內部財務性規劃，但如果鴻海減資之後再增資，就可能有點奇怪了，但身為主管機關不宜對個股操作發表太多意見，因為這也可能是相關公司的財務操作。

顧立雄進一步指出，因為減資後提高股東獲利，若因再有一些資金需求再做增資，這些相關動作要做報備，減資、增資都涉及公司治理健全性，對公司運作的健全性多少有些影響，金管會會去了解一下鴻海公司治理和運作的健全性，以及了解減資、增資的正當性。

但顧立雄強調，鴻海減資這件事去年就發布，沒有引發「減資潮」，目前也看不出來有企業減資潮。