華為推4款新機 光學鏡頭廠大立光及新鉅科可望受惠

全球智慧手機二哥華為發表新一代 Mate 20 系列 4 款新品手機，天風國際證券分析師郭明錤點名，華為推新機台灣供應鏈中台積電 (2330)、新鉅科 (3630)、大立光 (3008)3 檔個股有望受惠。華為首次採用屏下指紋光學方案，兩款旗艦機型 Mate 20 RS 保時捷與 Mate 20 Pro 採用屏下指紋技術，其中鏡頭供應商為新鉅科。



郭明錤預估，華為 4 款新 Mate 系列手機在今年第四季總出貨量約在 500 萬支左右，Mate 20 Pro 與 Mate 20 占整體出貨比重最高。



郭明錤指出，華為在 2019 年會持續將屏下指紋 (FOD) 當作高端機型關鍵賣點，三鏡頭也是華為高階機種必備功能，大立光為鏡頭供應商之一。



郭明錤表示，看好未來三鏡頭將成為華為中高階手機標準配備，預期 2019 年華為三鏡頭手機出貨量年增率將高達 560%、來到 6500 萬支。