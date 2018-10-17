谷歌將向在歐盟出售的手機收取Google Play應用商店使用費

Alphabet Inc(GOOGL.O)旗下的谷歌周二宣布，將調整在歐盟地區手機APP的使用政策，手機生產商如果要獲得其應用市場的使用權限，必須繳納費用。此舉是針對歐盟對其開出的壟斷罰單做出的應對。

2018年7月19日，瑞士蘇黎世，谷歌歐洲工程中心建築上的企業標識。REUTERS/Arnd Wiegmann

分析師稱，這項新政策給谷歌在網絡搜索以及瀏覽器方面的競爭對手，比如微軟(MSFT.O)，提供了機會，但對於利潤豐厚的手機業務絲毫沒有改變。

歐盟7月對谷歌開出43.4億歐元(50億美元)天價罰單，稱因該公司利用其手機軟件的主導地位在互聯網搜索等領域給對手設置障礙。

谷歌在進行上訴的同時也表示將遵守這個裁決，將對歐盟地區10月29日之後上市的手機收取授權使用費，該地區包括28個歐盟成員國，以及冰島、列支敦斯登和挪威。

三星電子(005930.KS)、華為科技HWT.UL和其他手機生產商若要獲得Google Play應用商店的使用權限，就需要向谷歌付費，具體數額沒有披露。但這些手機生產商將不再必須在手機上預裝谷歌搜索、以及Chrome瀏覽器。但如果他們想安裝，可以免費安裝。

安卓智能手機廠商將可以更靈活地發行微軟、Opera Ltd (OPRA.O)和Mozilla等谷歌對手的搜索和瀏覽器應用程序，開發高度定制的安卓系統設備。

Alphabet股價周二收高2.9%。

安卓設備生產商可轉用其他搜索引擎，包括Qwant和DuckDuckGo等知名度較小、且聲稱有嚴格隱私規定的引擎。這兩家引擎都曾表示，由於谷歌的限制，他們近年來被禁止與智能手機廠商簽署銷售協議。

谷歌的硬件合作夥伴也將可以在歐洲自由推廣裝有與安卓為競爭關系的其他手機操作系統的設備，包括亞馬遜的Fire OS。不過這種設備不準訪問Play應用商店。

“未來數周乃至數月我們將與安卓系統合作夥伴密切協作，向新協議過渡，”谷歌高級副總裁Hiroshi Lockheimer在博客中表示。

亞馬遜、三星和華為未回覆置評要求。

路透布魯塞爾/舊金山10月16日