〈每日外資外匯觀點〉美元已偏貴 年底前漲勢難以為繼、日圓110為期不遠

美國九月零售銷售數據意外低於市場預期，核心零售銷售更創下 16 個月來最大跌幅，美元指數周一再度跌破 95，周二持續在 95 附近震盪，布朗兄弟哈里曼 (BBH) 全球外匯策略主管 Win Thin 表示，美元恐怕因此將再度承受一波拋售。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

貝萊德：美元已偏貴 年底前漲勢難以為繼

貝萊德也認為，目前市場已反映美國聯準會和其他央行的貨幣政策差異，美元顯得偏貴，預期年底前可能難以延續先前的漲勢。

不過看多美元多頭走勢的分析師仍大有人在，義大利聯合信貸銀行策略師 Roberto Mialich 在報告中寫道，受到美股震盪的影響，美元可能漲勢受限，但美國利率正常化仍有助美元多頭走勢不墜。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 高級外匯策略師 Jane Foley 表示，近期美股大跌，導致美元原本的漲勢出現變化，但未來幾個月美國經濟數據可能進一步走強，以及聯準會的鷹派立場，均暗示美元可能尚未觸頂。

不過，荷蘭合作銀行預期，到了 2019 年下半年，美國經濟成長放緩、利率趨於穩定、預期算赤字等則將為美元前景蒙上陰影。該行同時預估，2019 年中，歐元兌美元可能跌到 1.12。

高盛在報告中指出，歐元兌美元的漲勢似乎已經積累足夠動能，有望向上突破近期的窄幅交投區間。

瑞穗：股市受壓下 日圓近期升值至 110

在在美元兌日圓方面，瑞穗銀行表示，在全球股市本周持續承受壓力下，預期日圓將進一步升值至 110 兌一美元。

美元兌日圓日 K 線圖。(來源：新浪財經)

高盛也認為，在資本逃離高風險資產的浪潮中，具避險地位的日圓往往會升值；而韓元經常與股市連動，因此上周全球股市大跌時的最佳避險之道，便是買進日圓、賣出韓元。