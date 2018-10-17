川普升級對Fed攻擊 人民幣中間價上調16點

新浪財經訊 10 月 17 日，川普升級對美聯儲攻擊，稱自己最大的威脅是美聯儲，人民幣中間價報 6.9103，上調 16 點，上一交易日中間價報 6.9119，在岸人民幣上一交易日收報 6.9186。

美國總統川普週二（10 月 16 日）升級了對美聯儲的攻擊，稱這是 “我最大的威脅”。

川普稱，他所面臨的最大威脅就是美聯儲，因為美聯儲當前加息速度過快。在我所提名的諸多美聯儲官員中，除了美聯儲主席鮑威爾，他對另外幾人 “並不是那麼滿意”。美聯儲是獨立的，他不會與他們直接對話。

“因為美聯儲的加息速度太快，而且是獨立的，所以我不跟他說話，但我對他所做的事情不滿意，因為他的行動太快了。因為你看下最新通脹數據，它們非常低，” 川普在接受福克斯商業採訪時表示。

多國央行大量拋售美債 穩定本國貨幣匯率

據最新公佈的國際資本流動報告（TIC）顯示，中國、德國、巴西、英國、瑞士、比利時、印度、加拿大、澳大利亞等多國央行均在不同程度的拋售美債。

印度從今年 3 月份開始，一共減持了 144 億美元，為降低風險，也只能這樣了，德國從今年 4 月份開始，一共減持了 115 億美元，俄羅斯和土耳其也在清倉式的拋售美債，主要持有美債的國家正在不斷的減少。

在這兩個月中，國內持有的美債也在不斷的下降，一共減持了 121 億美元，中國持有的美債已經是近 13 年以來很低的水平了，共有 1.17 萬億美債。

由於全球經濟局勢的加劇，隨著美元的持續升值，導致其他國家貨幣的持續貶值，拋售美債回籠美元有助於穩定本國的經濟。在必要的時候，甚至可以在市場上拋售美元，從而進行打壓美元的匯率，拉高本國貨幣的匯率。

多家公司披露匯率波動影響

截至 10 月 16 日，兩市已有 2096 家上市公司披露了前三季度業績預告。預告顯示，今年以來匯率波動造成的匯兌損益顯著影響部分行業公司的業績表現。截至目前，已經有 55 家上市公司業績預告中提到了匯兌損益因素。整體看，匯率變動偏利多，多家公司由於人民幣兌美元貶值產生匯兌收益，導致業績有所增長