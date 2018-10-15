〈每日外資外匯觀點〉預算風波足以讓歐元多頭止步、恐怖數據若強勁將推升美元

外匯市場亞洲盤周一美元小幅上漲，非美貨幣多數進行整理，市場關注今天義大利向歐盟提交預算草案及美國公布零售銷售數據，預期將對歐元及美元走勢產生較大影響。

預算風波足以讓歐元多頭止步

美銀美林 (BofAML) 上周發布報告指出，義大利預算計畫將會進一步打壓歐元，並強調義大利政府公開無視歐盟的財政政策規定，在該行看來，與歐盟的爭端正被挑起，歐元短期可能售一步遭到打擊，光是預算風波就足以讓歐元多頭止步，過去幾周僅是未賣出歐元而已。

不過，美銀美林認為，就歐元兌美元而言，美元的上漲盛況已過，且考慮到歐洲央行寬鬆政策將在年內結束，應該尋找歐元長線較好的買入時機。

麥格理近期發布報告指出，雖然歐元近期反彈，但義大利政府對預算案妥協的可能性不大，加上德國經濟放緩等不利因素，歐元接下來的走勢依恐怕還有許多不確定性。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

恐怖數據若強勁將推升美元

由於美國聯準會強調利率決定取決於經濟數據，而消費支出佔美國 GDP 約 70%，因此美國零售銷售數據經常在金融市場掀起巨浪，故被稱為「恐怖數據」。分析師預期，今晚的零售銷售數據若表現強勁，將推升美元上漲。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

摩根士丹利策略帥則認為，美債殖利率攀升將使美國資產波動升高，外資進而減持美國資產，而且美元漲勢將進入末升段而受限，將無法重演二月至八月的盛況。

麥格理近期發布報告稱，雖然歐元近期出現反彈走勢，但由於意大利政府妥協預期渺茫，疊加德國經濟放緩等不利因素，歐元接下來的走勢依舊得畫一個大大的問號。