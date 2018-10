據36氪報道,Partnership on AI在最新公告中歡迎首位中國新成員百度加入,並稱此次合作是“建立一個真正全球性合作機構的重要一步”,未來百度將與Partnership on AI中的其他成員一同致力於AI研發標准和全球性AI政策制定。Partnership on AI是一家非營利機構,最初由Facebook、亞馬遜、谷歌、IBM、微軟聯合發起,隨著機構發展,蘋果、英特爾、索尼等AI領頭企業陸續加入其中。