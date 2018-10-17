〈區塊鏈大應用〉豐田運用區塊鏈技術 減少數位廣告營銷欺詐

日本汽車大廠豐田 (7203-JP) 與區塊鏈廣告分析公司 Lucidity 合作，以減少在數位廣告營銷時的欺詐行為。

Lucidity 於 2​​017 年在洛杉磯成立，提供以太坊區塊鏈解決方案來跟踪供應鏈的支付，廣告商可以因此監控投入資金如何被應用。

據報導，通過與 Lucidity 的新合作夥伴關係，豐田期望獲得在數位廣告營銷的透明度，以免除資金的浪費。在 2018 年，美國汽車數位廣告市場的規模接近 150 億美元。

豐田汽車北美公司的媒體總監 Nancy Inouye 表示，與 Lucidity 的合作讓豐​​田網站流量增加了 21%。據報導，Lucidity 能夠標記出網站或 App 上的真實流量和點擊率差異來判定是否欺詐或是機器人，並協助公司將資金轉移到效率更高的網站上。

Inouye 表示，豐田「希望更深入地進入程式化領域，以得到更多的透明度和知名度。」據媒體表示，該公司計劃延長與 Lucidity 的合作進行更多的測試。「我們正在進行討論，以便進一步測試更長時間的廣告活動。我們覺得如果走得更久，將會看到更強的結果。」

Saatchi&Saatchi 的媒體總監 Tom Scott 則表示，即使豐田已經內置高標準的反欺詐和可視性過濾器，Lucidity 也能夠通過進一步優化廣告營銷活動並實現顯著的增值。「從供應鏈的程式化中獲取透明以及清晰的數據組的能力將改變遊戲規則。使用區塊鏈技術能夠大大消除資金浪費並優化廣告購買。」

區塊鏈現今在媒體產業被積極部署，以解決廣告虛假流量、機器人點擊和欺騙等問題，並用來審計廣告交易與購買。今年 6 月，全球廣告軟體巨頭 Mediaocean 就曾與 IBM(IBM-US) 合作，利用區塊鏈技術為廣告客戶媒體的整個生命週期帶來透明度。