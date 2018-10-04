豐田、軟銀將結盟 合作開發自駕車技術

據報導，豐田汽車 (7203-JP) 和軟銀 (9984-JP) 於週四 (4 日) 宣佈將建立自動駕駛和其他技術的合作夥伴關係。公司將於晚間時候舉行記者會。屆時，豐田總裁豐田章男和軟銀行長孫正義都將出席。

據消息人士指稱，兩家公司將組建一家合資企業，並在新的汽車相關科技和移動服務的領域進行合作，預估將在自動駕駛和車輛共乘等進行合作。

目前，豐田和軟銀在汽車移動科技方面沒有任何重要的合作夥伴關係，儘管兩者都在開發自動駕駛汽車，汽車共享和其他服務和技術。作為全球最大的汽車製造商之一，豐田近期致力於開發自動駕駛和人工智慧技術，同時收購一些新創公司技術。

而軟銀則一直致力於開發公車的自動駕駛技術，並擁有自己的自動駕駛公車 SB Drive。該公司同時也投資了 Uber、中國的滴滴出行和新加坡的 Grab 等公司，以擴大汽車移動服務產品。

消息釋出後，軟銀在東京的股價上漲，一度達到 11445 日圓，較前一日收盤價上漲 3.3%。

近日來，自駕車技術的合作關係逐漸增加，許多老牌企業擔心在快速變化的產業中落後於其他競爭者。週三 (3 日)，本田汽車 (7267-JP) 就曾表示將投資 27.5 億美元並持有通用汽車 (GM-US) 的 Cruise 自動駕駛汽車部門 5.7% 的股份，軟銀也是其中的投資者，以合作研發最新的自駕車。