看好企業財報表現 歐股自22個月低點反彈

看好第 3 季企業財報表現，市場氛圍樂觀，今 (16) 日歐股早盤，泛歐 Stoxx 600 指數，自 22 個月低點反彈。

台北時間週二下午 5 點 50 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.35%，德國 DAX 指數上漲 0.16%，法國 CAC 40 指數上漲 0.04%，英國 FTSE 指數下跌 0.36%。

週二歐股早盤，公用事業類股表現亮眼，義大利國家電力公司 (Enel) 漲逾 3%，德國電信 (Deutsche Telekom) 漲約 0.7%。

受益於市場需求增加，航空系統大廠 Meggitt 股價大漲逾 5%。

根據路透社報導，Refinitiv 旗下 I/B/E/S 數據顯示，第 3 季歐元區企業獲利，可望達到兩位數成長。

上述消息，使市場氛圍轉為樂觀，淡化對美沙緊張關係、美中貿易情勢的擔憂。

對於華盛頓郵報特約記者 Jamal Khashoggi 失蹤一事，美國總統川普揚言，若證實沙烏地阿拉伯為幕後黑手，將對其祭出「嚴懲」；對此，沙國官媒威脅動用「石油武器」(Oil Weapon)，讓油價大漲。

Jamal Khashoggi 本月初疑在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，該消息導致美、沙兩國關係緊張；據 CNN 報導，沙國可能會承認，Khashoggi 的死亡，是審訊失控的結果。

另一方面，川普揚言，將對中國祭出新一輪關稅攻勢，但他同時強調，無意讓中國經濟陷入蕭條。

週一美股收低，道瓊工業指數收跌 89.44 點 (0.35%)，至 25250.55 點；標普 500 指數收跌 16.34 點 (0.59%)，至 2750.79 點；那斯達克指數收跌 66.15 點 (0.88%)，至 7430.74 點。