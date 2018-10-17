歐股盤前─美股反彈 歐洲Stoxx 50期指上漲0.28%

受惠於企業財報亮眼、經濟數據穩健，週二美股反彈；今 (17) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見，歐洲 Stoxx 50 期指漲逾 0.2%。

台北時間週三下午 2 點 24 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.28%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.02%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.02%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.29%。

投資人聚焦稍晚登場的歐盟峰會，預料英國脫歐，將成關鍵議題。

昨日美股盤前，摩根士丹利和高盛，先後公布第 3 季財報，表現皆優於預期；另一方面，美國 9 月工業生產，連續第 4 個月呈現正成長，使市場情緒更加樂觀。

美股週二收高，道瓊工業指數收漲 547.87 點 (2.17%)，至 25798.42 點；標普 500 指數收漲 59.13 點 (2.15%)，至 2809.92 點；那斯達克指數收漲 214.75 點 (2.89%)，至 7645.49 點。

受美股大漲激勵，週三亞股隨之反彈，上證指數漲逾 0.7%，日股、韓股收漲，台股開盤一度重返萬點，但終場收跌 1.96 點，收在 9979.14 點。