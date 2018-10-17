【台新投信】美股牛氣依舊 選股為致勝之道

美股上周受到美債殖利率飆漲而出現較大幅度修正，幸而第三季財報亮麗出場讓市場信心回溫，市場共識預估美股第三季財報獲利成長近兩成，這將是美股連續三季獲利成長逾兩成，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，美國經濟成長趨勢未變，美股仍然是最具吸引力的市場，唯需留意殖利率上揚仍會干擾市場氣氛，未來不會是整體齊漲，而是聚焦在具有潛力的族群，包括成長快速、需求強勁的資訊軟體與第四季為旺季的生技醫療等，建議投資人利用這波修正逢低布局。

根據彭博統計美股過去五年季表現，第四季通常是表現最佳的季度，今年迄今則為負報酬，蘇聖峰進一步分析美股投資潛力，除了堅實的經濟數據與企業獲利狀況領先全球其他市場，各產業的創新機會與題材也最多，整體而言未來兩年步入衰退的可能性很低，美股仍是全球資金青睞的標的。短線來看則需留意企業在成本方面慢慢墊高的疑慮，包括薪資、關稅與利率等因素，本季指標性企業對於未來的展望是美股後市的風向球。

蘇聖峰指出，包括人工智慧、金融科技、物聯網等創新題材的蓬勃發展是美企保持強勁成長的因素之一，這波動能預計延續到 2019 年，投資人可以關注成長潛力最大、且較不受貿易戰波及的產業。例如今年營收相對強勁的資訊軟體，包括雲端運算、資安等都是今年企業提高軟體支出的主要項目；此外，併購金額創新高與新藥核准加速的生技類股正進入旺季，建議投資人把握這波修正，分批布局。

【上述個股僅為舉例，無特定推薦之意圖，亦不代表本基金未來之必然持股。】

【指數統計資料僅供參考，不代表本基金之實際報酬及未來績效保證。】

【台新投信 獨立經營管理】

本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書 (或簡式公開說明書) 及風險預告書。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險應詳閱基金公開說明書。

有關基金應負擔之費用及相關投資風險已揭露於基金之公開說明書中，投資人可向本公司及基金銷售機構索取，或至本公司網站及公開資訊觀測站中查詢。