【大慶證券】盤前分析－投資人恐慌情緒漸退 台股挑戰5日均線反壓

◆盤勢分析

摩根士丹利、高盛因財報優於預期分別上漲 5.7% 與 3%，企業財報表現強勁，投資人恐慌情緒逐漸消退，VIX 指數大跌 17% 至 17.62，加上 FactSet 機構預期 S&P 500 企業第三季獲利將成長 19%，帶動美股四大指數分別大漲 2.15~3.31%，其中科技類股反彈最為強勁，AMD、Nvidia、Facebook、Apple 分別上漲 2.2%~7.31%，盤後 Netflix 也因財報優於預期，跳空上漲 15%。雖美股近期因公債殖利率等問題跌幅較重，短線上在財報表現優異下可望迎來反彈，不過需注意上檔套牢賣壓沉重，短線操作仍保守為宜。

昨日台股不畏美股持續走跌，早盤開低後隨即走高，盤中一度收復萬點關卡並企圖挑戰五日線，但仍不敵賣壓，終場以 9981 點作收，上漲 79 點，萬點關卡得而復失。今日在美股大漲、投資人恐慌情緒消退下，應有機會向上挑戰 5 日均線 10040 點的反壓，不過仍需留意相關風險，近三個交易日指數雖有反彈，但量能卻持續萎縮，昨日外資仍賣超 96 億元，已連續 8 日賣超，週四台積電法說、美國將公布匯率操縱國等不確定因素，短線建議需保守應對，勿過度追高。

昨日權值股表現以台積電、台塑化、可成表現較為突出，不過需留意台積電股價在未帶量站回年線以前，皆先以跌深反彈視之，待週四法說會過後，走勢應會較為明確；台塑化午盤過後點火上攻，不排除是人為控盤，較不具參考性；可成短線轉強，不過需留意 iPhone XR 後續銷售動能。雖大盤走勢近期多空交戰未果，不過中小型股近日表現相對活潑，昨日盤面上二線被動元件凱美、智寶率先漲停，帶動相關個股如：大毅、國巨、立敦等漲幅均在 2% 之上；部分蘋概股如：可成、和碩、美律、華通等漲幅也都在 2% 以上；其餘個股如：康友 - KY、合晶、台勝科、創意、聚揚、宏碁、晟德等個股表現也都相對亮眼。雖大盤並未正式轉強，但中小型個股火種似乎未完全熄滅，短線多方族群仍可留意部份生技、iPhone XR 相關供應鏈、散裝航運、甚至一些跌深的業績股，不過考量盤面上族群輪動快速，且大盤並未出現明確轉強訊號，操作上建議保守為宜。

