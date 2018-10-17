

◆盤勢分析

1.FactSet 機構預期 S&P 500 企業第三季獲利成長 19%，摩根士丹利及高盛公布獲利優於預期，Netflix 獲利高於預期，盤後大漲。。週二美股上漲，漲幅介於 2.15 至 3.31％，美股四大指數短期反彈。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：支撐為 9,800 至 9,900 點，壓力為 5 日線至 2 年線。

(3) 技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值位處超賣區，短線反彈有機會延續。

3. 觀盤重點：週三為台指期結算日，觀察台股指數是否能守穩在 9,740 點之上並站回 5 日線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、被動元件、網通、PCB、工業 4.0、運輸、Tesla、原物料、金融、生技、越概股、自行車等。

4. 大陸商務部昨（16）日宣布，正式對日本及台灣立式加工機廠商提出反傾銷調查，永進、4526 東台、台灣麗偉、台灣麗馳及力勁等五家工具機廠上榜，首開大陸對台灣機械業反傾銷調查先例。政府原本預期中美貿易戰延燒而出現轉單效應，結果台灣工具機廠未蒙其利，反先受其害。觀察東台近期低點能否守穩。

5.DRAM 廠南亞科（2408）昨（16）日召開法人說明會，受惠於 20 奈米 DRAM 產能開出及 DRAM 價格維持高檔，第三季毛利率續創歷史新高，單季每股淨利達 4.15 元。記憶體價格趨勢中期恐對南亞科較為不利。

6. 中國大陸電動車蔚來汽車，公布首款量產車型 ES8 的交付數據，上季出貨量大增，單季交付 3,268 輛，其中，9 月單月交付 1,766 輛，月成長 58%。緯創（3231）供應蔚來的電控設備，可望持續擴大在大陸電動車市場的占有率。緯創短期壓力為月線附近。

7. 手機檢測廠耕興（6146）昨（16）日公布自結第 3 季歸屬母公司稅後純益 1.98 億元，年成長 4.7%；前三季自結稅後純益 5.25 億元，較去年同期小幅成長，以股本 9.24 億元計算，前三季每股純益約 5.68 元。耕興短期壓力為 5 日線附近。

