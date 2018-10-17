昔日金雞母 IBM營收低於預期 EPS因股量減少受惠

電腦企業 IBM (IBM-US) 週二 (16 日) 公布的收入下降幅度大於預期。受到軟體銷售放緩、和大型機服務器需求動搖的打擊，表明這前技術服務巨頭的復甦會非常艱難。

執行長 Ginni Rometty 一直致力於將 IBM 重新定位於快速增長的雲和分析服務，以降低對傳統硬體產品的依賴，並扭轉多年的收入下滑趨勢。幾乎所有業務均低於華爾街的收入預期。

IBM 股價今年來下跌約 5%。週二盤後下跌 4.77% 來到 138.20 美元。

IBM 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

總部位於紐約 Armonk 的 IBM 截至 9 月份的第 3 季度：

營收下滑 2% 至 187.6 億美元，低於分析師預計的 191 億美元。

利潤從去年的 27.3 億美元下滑至 26.9 億美元。

每股純益 EPS 因流通股票數量減少，每股 3.42 美元，高於分析師預計的 3.40 美元。

主要科技服務及雲端平台部門營收為 82.9 億美元，較去年同期的 84.6 億美元低。

係統部門 (含伺服器) 營收成長 1%，較上一季度的 25% 成長低許多。大約一年前推出的 z14 大型機服務器的銷售增長放緩，因為客戶在升級前等待新機器的推出。擁有人工智能平台 Watson 的部門、分析、和網絡安全服務，營收為 41.5 億美元，比去年同期下降 6%。

影響交易處理平台等軟體需求的因季節性因素而損害了營收，IBM 財務長 James Kavanaugh 在接受采訪時表示，有跡象顯示需求正在復蘇。

IBM 的美國營收只佔整體的 40%，稱美元走強打壓了業績。該公司表示，在過去 12 個月中，其「戰略項目」，也就是包括分布在各個部門的雲端服務高增長業務等，營收達到了 395 億美元。