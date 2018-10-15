第三季交付量超乎預期 蔚來汽車早盤暴漲10%

中國版特斯拉蔚來汽車 (NIO-US) 週一 (15 日) 宣告，第三季已經交付了 3268 輛電動汽車，高於原先預設目標 2900 至 3000 輛，增幅達 9%，受此消息激勵，早盤股價一度飆高至每股 8.28 美元。

蔚來汽車自 9 月上市以來股價表現不俗，上市第二日暴漲 90%，創下歷史新高點 11.60，上週五亦大漲了 16%；受到交付量超乎預期的推動，週一早盤見紅大漲 10%，目前暫報每股 7.81 美元。

蔚來汽車股價走勢圖。(圖：investing)

中國電動汽車製造商蔚來汽車表示，該公司首批量產車型「蔚來 ES8」已售出 3350 輛，計劃於 2019 年 6 月或 7 月推出第二款車型 ES6。

蔚來 CFO 謝東螢表示：「雖然計畫中的生產轉型將會減緩 10 月交車速度，但未來加速生產無礙，2018 年下半年蔚來有望實現交付 ES8 車型 1 萬輛的目標。」

有別於車型 ES8 七座高級 SUV，蔚來計畫在 2019 年 6 月或 7 月推出其第二款車型 ES6 是五座高級 SUV。

蔚來於 9 月 11 日於紐約證券交易所掛牌上市，中國科技巨頭騰訊是該公司的大股東，首次公開募股 (IPO) 文件中，蔚來表示其在 2018 年上半年的營收為 695 萬美元，截至 8 月底已有 6201 個未完成的 ES8 預訂單，潛在客戶已支付不可退的押金，但仍可以取消訂單。

蔚來被外界稱為中國版特斯拉，一份監管文件顯示，特斯拉主要股東 Baillie Gifford＆Co 擁有 8530 萬股蔚來汽車股份，佔其 11.44% 的股份。