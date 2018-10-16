亞馬遜蘋果遭投行發利空報告 機構1.2億重金買寧德時代

隔夜美股復盤

美股主要股指未能延續上周反彈趨勢，周一收跌，其中科技股領跌。奈飛收跌 1.89%，盤前投行 Raymond James 削減其目標股價；蘋果 (AAPL) 收跌 2.14%，高盛認為其今年盈利將遜於預期；亞馬遜收跌 1.55%，巴克萊稱其利潤率可能下降，谷歌母公司 Alphaber 收跌 1.61%。

中概股跌多漲少，蔚來汽車受經營數據的提振，股價大漲近 5%；阿里巴巴下跌 2.13%，百度下跌 2.07%，京東下跌 1.27%，網易下跌 1.33%。

• 蔚來汽車大漲

在昨日 42°C 晚報的交易機會中提到，蔚來汽車已交付 3368 輛 ES8，9 月交付 1766 輛，符合預期的經營數據一定程度上消除了市場此前對蔚來汽車的擔憂。

蔚來汽車收盤上漲 4.83%，為周一走勢最強的中概股。

• 蘋果遭高盛看空

高盛分析師羅德 · 霍爾發布的最新報告稱，蘋果的上行潛力主要依賴中國消費者對大屏手機的需求，若消費者需求持續疲軟，並影響到高端市場，蘋果第四季業績優於預期的潛力可能下降。

蘋果周一下跌 2%，但上升趨勢形態沒有被破壞，通道下軌支撐力量仍存。

• 亞馬遜利潤或遭擠壓

上周，美國郵政總署提議，將亞馬遜等使用的包裹遞送服務收費提高 9% 至 12%。巴克萊分析師 Ross Sandler 計算出，若郵政總署擬議的提價措施最終得以實施，那麼在線零售巨頭亞馬遜的零售營運利潤就將由於貨運成本的上升而蒙受 5% 的損失。

亞馬遜第三季財報將於 10 月 26 日披露，Ross Sandler 稱，若其業績展望低於分析師預期，那麼其股價或將受創。

亞馬遜近期距離高點回調 12%，但今年累計上漲達 50%。

多空交易機會

• 寧德時代獲機構大筆買入 1.2 億

根據深交易所披露的龍虎榜顯示，昨日 2 家機構買入，1 家機構賣出，機構席位合計凈買入 1.2 億元。

同時，國泰君安徐雲飛團隊發布研報稱：公司三季報業績超預期，我們判斷利潤超預期來自毛利率提升和費用率下降兩方面原因，此前對全年業績的擔憂徹底消除。維持目標價格 105.6 元，維持增持評級。

上周五，在《42°C 晚報 | 美股盤前預示反彈將至？不可錯過的十大交易機會》中提到該股 60 元支撐存在交易機會。繼昨日漲停之後，寧德時代有望慣性沖高，關註上方 75 元一線的壓力位。

• 東方財富業績預喜 公募基金牌照獲批

東方財富昨發布業績預告，預計前第三季凈利潤年增率增長約 70.46%—81.39%，盈利約 7.8 億元—8.3 億元。

同時，東北證券發布研報稱，東方財富公募基金牌照獲批，核准設立東財基金，完成資管產品生產端的關鍵一步，將加速公司財富管理轉型，給予「增持」評級。

目前，公司股價在 10 元上方弱勢盤整。

• 科大訊飛負面纏身 股價加速下跌

財經網發文稱，科大訊飛被央視新聞曝「AI 換地」，上市十年政府補貼仍占凈利潤過半。此前，42°C 晚報中提及科大訊飛陷入」造假門」陰影。

受到負面消息頻頻的影響，科大訊飛股價距離去年 11 月已然「腰斬」，目前處於下降通道下軌附近，近期股價加速下跌，存在技術面超跌反彈的可能。

• 海康威視單月遭外資凈賣出 40 億

昨日，海康威視遭港資凈賣出 1.46 億元，近 1 個月深股通累計凈賣出 40.14 億，近 2 個月深股通累計凈賣出 42.36 億。

目前海康威視距離年初高點累計下跌 44%，股價在下降通道下軌獲支撐，成交量顯著放大，預示部分資金進場抄底。

• 瑞聲科技遭機構集體看空

投資時報昨發文稱，瑞聲科技利潤被蘋果擠壓，出口產品關稅增加和匯率波動兩大利潤隱患正逐漸顯現殺傷力。作為主要供應商中聲學部件的主力提供者，瑞聲科技或是此輪手機行業拐點行情的最大受害者。

2018 年 5 月 15 日至 8 月 18 日期間，已有 24 家國內外投資機構下調瑞聲科技的目標價格，其中來自申萬宏源下調目標價幅度達 43.7%。

截至昨日收盤，瑞聲科技沽空金額達 1.34 億，股價距離去年年中高點累計跌幅達 64%，短期存在加速下跌風險。

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