〈財報〉摩根士丹利Q3獲利優於預期 盤前股價漲逾2%

摩根士丹利 (MS-US) 今 (16) 日公布第 3 季財報，獲利表現優於分析師預期，美股盤前，股價漲逾 2.3%。

台北時間週二晚間 7 點 40 分，Investing.com 數據顯示，摩根士丹利盤前股價上漲 2.38%，至 44.50 美元。

摩根士丹利盤前股價上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

摩根士丹利第 3 季營收為 98.7 億美元，優於 Refinitiv 調查的分析師預期 (95.5 億美元)；獲利為 21 億美元，成長約 19%，高於預期的 18 億美元；每股純益 (EPS)1.17 美元，亦優於分析師預估的 1.01 美元。

股票交易收入達 20 億美元，優於財經分析機構 StreetAccount 預估的 19.8 億美元。

FICC 業務 (固定收益、外匯與大宗商品) 營收為 12 億美元，優於 StreetAccount 預估的 11.5 億美元。

包括交易諮詢、股票及債券發行等業務，為摩根士丹利在第 3 季，帶來 15 億美元的營收，高於預期的 13 億美元。

摩根士丹利執行長 James Gorman 透過新聞稿表示，2018 上半年，摩根士丹利取得了很好的成績，「而第 3 季，我們的營收、獲利，皆穩健成長。」

帶動摩根士丹利營收成長的一項關鍵因素在於，James Gorman 擴編了財富管理部門，使大摩能夠獲得比交易業務更可靠的收入來源。

2018 年迄今，摩根士丹利股價表現不佳，累計跌逾 17%。