【IPO追蹤】信達生物(01801-HK)：未來發展海外市場將減少尋求合作模式

中國生物製藥公司信達生物製藥（01801-HK）即將於香港主板掛牌上市，為何會捨棄美國市場轉而赴港上市，公司執行董事兼首席財務官奚浩稱，的確美國市場對此類未有盈利和銷售的生物醫藥公司更為熟悉，且市場機制也更加成熟；但香港上市制度改革後給了公司新選擇，其市場開放度高可吸引到美國投資方，同時也更利於亞太地區投資者進入，且時間點亦符合公司期望。

信達生物過去七年建立了由17種抗體候選藥物組成的產品研發管線，其中四種核心產品在中國進入後期臨床開發階段。此外， 公司亦獲得FDA就有關信迪利單抗（IBI-308）及IBI-188的IND申請授出的批准，並計劃在美國啟動信迪利單抗（IBI-308）的多中心1b/2期臨床試驗及IBI-188的1a期臨床試驗。

近年來以PD-1/PD-L1為靶點的免疫療法在臨床治療中頗具前景，眾多製藥企業紛紛扎堆以致此靶點的臨床開發過於集中，據有關數據顯示，目前全國參與PD-1/PD-L1領域競爭的企業超30家，未來面世產品的同質化程度或會更加突出。公司主席、總裁兼首席執行官俞德超稱，在市場競爭激烈情況下，產品做出自身特有價值、比其他企業做得更好才能突圍。

對於公司有無計劃發展歐美市場，俞德超予以認可。他認為單發展中國市場不足以令價值最大化，公司目前已在嘗試開發美國市場，未來佈局方面會加強投入有好的項目都會全球一起開發。而在開發國際市場方面，公司自去年開始有策略調整，以往多尋求與合作夥伴共同開發，而隨著公司產品質量提高、公司實力壯大，未來合作的模式不會如以前那麼多。

公司生產設施主要在蘇州主園區，生產樓宇1目前容納第一階段生產設施，公司預期現有設施可支持公司信迪利單抗、IBI-303或者IBI-305兩種產品直至2020年的商業生產需求。公司目前已啟動第二階段生產設施建設，預計2019年下半年投入運營，可支撐公司至少五年業務增長需求，屆時公司總產能可達到2.1萬升。

另外，公司首席商務管劉敏稱，今年底前將組建250人規模的銷售團隊，未來隨著業務發展，相信明年業務團隊的規模還將繼續擴張。公司招股書稱，預期到信迪利單抗市場需求有所增加及於公司第一種候選生物類似藥在中國進行商業化之前，計劃將商業化團隊規模擴大一倍增至500人。

文：鄒舒惠