中華電攜手交通部推「UMAJI遊、買、集」旅遊APP 今年底目標用戶2萬

中華電信 (2412) 今(16)日宣布攜手交通部合作，推出「UMAJI 遊、買、集」旅遊 APP 版，結合大數據分析、智慧交通與行動支付等功能，今年底目標用戶為 2 萬、明年底希望達 5 萬用戶，至於合作店家多集中在宜蘭，約 300 多家，明年將擴大範圍挑戰上看萬家。中華電執行副總馬宏燦表示，「UMAJI 遊、買、集」對於店家的挑選會相當謹慎，而「UMAJI 遊、買、集」運用行動支付串聯智慧交通、結合生活資訊，目前服務範圍鎖定雙北以及宜蘭，整合國五即時路況以及快運工具交通訊息，提供公共運輸及私人運具旅行建議。



至於「UMAJI 遊、買、集」APP 有十大亮點，包括聯合中華電 Hami Point 兌換國五客運車票；匯整線上行動付款與手機即時驗票；整合跨運資訊；整合電信交通大數據；貼合使用者需求；適合的路徑規劃；融合國道旅行時間預測以及 e 網通等系統；聚合高鐵、台鐵、捷運、公車、客運、共享運具等交通資訊；撮合在地知名店家推出百家優惠活動；媒合在地文化特色行程。



此外，為與國際接軌，「UMAJI 遊、買、集」明年將擴充推出中英日韓等多國語系，透過多語化服務讓國際自由行旅客可更容易親近國內具特色景點，後續也會擴大整合台鐵、台鐵、捷運套票、地區公車客運與市區公車、計程車、乃至租車等共享運具，服務範圍也將拓展到全台灣。