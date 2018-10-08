搶攻電競商機 中華電信首度舉辦校園電競大賽 總獎金超過20萬元

看好電競商機，中華電信 (2412) 攜手軟硬體廠商積極推動台灣電競產業發展，今年首度舉辦校園電競大賽，針對話題最熱的大逃殺競技遊戲「PUBG - 絕地求生」廣發戰帖，邀請學生好手共同來挑戰，總獎金超過 20 萬元，從今 (8) 日起開放報名。中華電信指出，「PUBG - 絕地求生」俗稱「吃雞」，這款屬於生存類型的遊戲，機制十分簡單，活下來的就是獲勝者。中華電信指出，賽事報名期間為 10 月 8 日起至 11 月 11 日止。每隊 2 人一組，先進行線上預賽，再透過線上轉播進行複賽。而中華電信也會針對進入複賽的選手，提供「HiNet 遊戲加速器體驗序號」，扮演選手的最佳神隊友。總決賽預計在年底 2018 WirForce 中舉辦，WirForce 為目前亞洲最大的 Lan Party 網路電競派對，除了由數十家知名電競軟硬體商共同參與，更是眾多玩家好手齊聚一堂的年度盛事。



除舉辦賽事，中華電信也將於 10 月起展開一連串校園巡迴講座，分享國內電競產業的最新生態，並邀請時下最夯的實況主與學生暢談自己接觸遊戲及經營事業的心路歷程，讓未來有志投入電競產業學子，能早一步接觸產業實況。